Rapper Kayblack retorna com o EP ‘Mistérios’

O rapper Kayblack, que conquistou o público com o EP Contradições, que acumula mais de 708 milhões de streams entre áudio e vídeo, retorna à cena com seu mais recente projeto, intitulado Mistérios, que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.

Em Mistérios, o artista promete mergulhar profundamente nas complexidades emocionais dos fãs.

Composto por três faixas, o EP explora os desejos enigmáticos e as dores de um relacionamento que chega ao fim, complementando o impacto inicial de Contradições. A faixa-título, Mistérios, é o destaque do projeto, revelando uma narrativa envolvente sobre a intensidade de um amor complicado e apaixonado.

A colaboração especial de Vulgo FK e Mãolee na faixa Tempo é um ponto alto, com Vulgo FK sendo um dos principais nomes do rap e trap brasileiro, acumulando mais de 8,7 milhões de ouvintes mensais. A outra faixa, Camarim, também explora temas de amor e perda, fechando o EP com uma reflexão profunda sobre relacionamentos.

Kayblack, reconhecido por hits como Melhor Só, Carta pra Deus e Maturidade, consolida sua posição como uma das principais vozes do rap nacional, acumulando quase 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em Mistérios, ele mergulha ainda mais fundo nos sentimentos complexos do amor e da perda, oferecendo uma experiência musical que promete cativar o público.

Este lançamento marca um momento significativo na trajetória de Kayblack, que continua a acumular conquistas notáveis. Em 2023, Contradições o consagrou como o segundo artista mais ouvido do país em menos de 48 horas após o lançamento, com todas as sete faixas no TOP 100 do Spotify Brasil.

Este novo projeto representa um marco importante, encerrando um ciclo de sucesso iniciado por seu antecessor, um álbum que explorou temas profundos de relacionamentos e alcançou mais de 600 milhões de streams.

Entre as faixas de Mistérios, a faixa-título se destaca pela sua letra intensa e melodia marcante. Kayblack canta sobre uma relação cheia de altos e baixos, explorando sentimentos de saudade e conflito.

Versos como “Se der saudade, me liga de madrugada” capturam a urgência do encontro, enquanto “Diz que eu sou complicado, mas sempre complica ao vir me visitar” revela a complexidade emocional e o impacto profundo da pessoa amada. A faixa também reflete a vulnerabilidade de Kayblack e seu relacionamento.

Kayblack: sucesso nas plataformas digitais

Aos 24 anos, o cantor se destaca não apenas pela sua música, mas também pelos números impressionantes que coleciona: mais de 6 milhões de ouvintes no Spotify, hits com mais de 183 milhões de streams e mais de 1,3 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

“Com ‘Mistérios’, estou explorando um novo território emocional. É um EP que reflete minhas experiências pessoais e artísticas de forma intensa e autêntica”, observa o rapper.

