Simone Mendes disponibiliza o inédito clipe da faixa ‘Climão’

A cantora Simone Mendes disponibilizou nesta sexta-feira (19) o videoclipe de Climão, novo single do DVD Cantando Sua História, com as imagens captadas de sua gravação em Fortaleza (CE), em dezembro. A letra aborda um relacionamento que esfriou e se encontra perto do final, com um “climão de tanto faz” em um casal. A faixa está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

O disco, lançado em março, repete a parceria bem-sucedida de Simone com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora, Cintilante.

O single do mesmo audiovisual lançado anteriormente, Mulher F***, vem registrando uma crescente nas paradas de música e ganhando cada vez mais ouvintes. A canção alcançou um novo pico no Spotify Brasil na atualização de hoje e aparece na posição 86, com mais de 260 mil reproduções em 24 horas. Outras seis canções de Simone Mendes figuram no TOP 200.

Mulher F*** já inspirou mais de 24 mil criações na plataforma, com uma média de mais de 3 mil novas criações por dia. No Instagram, o áudio oficial está atualmente em alta, ocupando a 2ª posição e acumulando mais de 7 mil reels.

Com este lançamento, que fala sobre respeito e valorização das mulheres, Simone Mendes continua a consolidar sua posição como uma das cantoras mais influentes do cenário musical atual.

A repercussão de Simone Mendes com ‘Mulher F***’

Simone Mendes está vivendo um momento de grande sucesso com seu mais recente single, Mulher F***. A música, que tem gerado bastante agitação nas redes sociais e plataformas digitais, conquistou um desempenho notável desde o pré-lançamento. Antes mesmo de sua estreia oficial, o pré-release da faixa acumulou quase duas mil criações no TikTok.

Após o lançamento, Mulher F*** rapidamente se tornou um sucesso viral, gerando mais de 21 mil criações no TikTok, com uma média de mais de três mil novas postagens diárias. No Instagram, o áudio oficial da música ocupa atualmente a segunda posição, acumulando mais de 7 mil reels. O videoclipe, parte do projeto Cantando Sua História, também tem se destacado, alcançando a 14ª posição entre os vídeos em alta no YouTube.

Esse sucesso é refletido no desempenho geral de Simone Mendes, que atualmente conta com sete músicas no Top 200 do Spotify Brasil. Entre elas, Dois Tristes figura na 26ª posição e Mulher F*** está em 102º lugar. A poderosa letra de Mulher F***, que aborda temas de respeito e valorização das mulheres, ressoou profundamente com os ouvintes.

Simone expressou seu entusiasmo pela recepção da música, destacando a importância da mensagem: “Desde a primeira vez que ouvi essa música, me apaixonei. A letra é forte e traz muita verdade sobre muitos relacionamentos por aí. Nós, mulheres, merecemos respeito e sermos cuidadas pelos nossos parceiros. Amor e respeito são a base para qualquer união”. Simone tem 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Confira: