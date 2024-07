Conheça as características do signo de Leão

Os nativos de Leão são expansivos, alegres e exuberantes. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Leão é um signo fixo e resistente às mudanças. Por causa disso, os nativos não gostam de ser desafiados ou contrariados. “Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, ressalta.

Assim como o Sol (planeta regente do signo), os leoninos têm um elevado magnetismo pessoal. Com a energia intensa e vibrante de sua aura, conseguem atrair as pessoas para perto deles. “Um leonino bem-equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, analisa a astróloga.

Simbologia de Leão

Leão é o quinto signo do zodíaco e o segundo da tríplice de Fogo. Além disso, ele é um representante fixo, ou seja, está presente no meio da estação, a estabilizando. “Sendo assim, apesar de ser um signo de Fogo, ele busca estabilidade”, pontua Thaís Mariano.

Simbolizado pela figura do Leão e regido pelo Sol, este signo fala sobre identidade, brilho pessoal, paixões, bem como o potencial que habita dentro de cada um. Segundo a astróloga, ele nos lembra que somos o centro de nossas próprias vidas e que emanamos brilho para tudo que nos rodeia.

O orgulho e a dificuldade para aceitar a opinião dos outros é um dos grandes desafios do leonino (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Desafios dos leoninos

Assim como todos os signos do zodíaco, Leão também tem características que precisa desenvolver. De acordo com Thaís Mariano, devido ao ar de superioridade e nobreza, este nativo pode ser orgulhoso, vaidoso, egoísta, arrogante, prepotente e autoritário. “Quando ele tende a ir para o lado sombra de sua personalidade, pode se tornar uma pessoa de difícil convivência, pois tem dificuldade em aceitar opiniões, validando somente a sua própria”, esclarece a astróloga.

Além disso, gostar de ser o centro das atenções é algo que faz parte da personalidade de Leão. No entanto, fica incomodado quando alguém brilha mais do que ele. “É dramático (do tipo de drama digno dos teatros), expansivo e exagerado. Sente-se profundamente magoado quando não é reconhecido por algo que faz, ou quando acha que deveria ser reconhecido”, explica Thaís Mariano.

Aspectos para desenvolver

A vaidade do signo pode levar os nativos a supervalorizar características em si e no outro. “Os leoninos tendem também a permitir que o ego os domine e a agir de forma que beneficie somente a si, mesmo que cause prejuízo ao outro”, revela a astróloga.

Entre os maiores desafios que Leão precisa enfrentar, pode-se citar perceber e reconhecer os próprios defeitos. Thaís Mariano comenta que isso o leva a ser arrogante e orgulhoso, o que traz grandes prejuízos para a sua evolução e contato com as pessoas ao redor. “Consciente da sua majestosidade, não é raro que ele exalte as suas qualidades e deixe seus defeitos bem escondidinhos para não atrapalhar o seu brilho”, destaca.

Outro desafio da pessoa do signo de Leão é conseguir controlar as emoções. Isso porque algumas delas o fazem ter atitudes autoritárias e ser birrento. “É um signo solar, intenso e que rege o coração, e isso pode aparecer de forma desmedida quando ele não está realmente seguro de quem é”, aponta a astróloga.

A mulher leonina tem uma personalidade extremamente forte (Imagem: Gorbash Varvara | Shutterstock)

Mulher de Leão

A mulher do signo de Leão costuma ser expansiva, vaidosa e ter personalidade forte. Além disso, conforme a astróloga, a leonina deseja comandar a própria vida, fazer valer as suas vontades e ser reconhecida por todo o seu esforço.

“A busca por reconhecimento é algo bem presente na nativa deste signo. Isso pode, inclusive, se tornar um desafio, fazendo com que ela aja fora de seus princípios e do que realmente quer somente para receber reconhecimento”, alerta Thaís Mariano.

Generosidade é uma de suas maiores virtudes

A leonina pode ser uma mulher competitiva, pois não quer que outra pessoa brilhe mais do que ela. Por outro lado, também é generosa, capaz de reconhecer as qualidades do outro e de servir de apoio para quem precisa.

“Com esse seu lado generoso, pode entrar em relacionamentos com pessoas com personalidade mais fraca e apegada, exercendo o papel de servir de apoio a essas pessoas”, explica a astróloga, que recomenda que a leonina tome cuidado para “não permanecer neste lugar motivada por sua necessidade de se sentir superior e receber reconhecimento por seus feitos”.

Home de Leão

O homem do signo de Leão costuma ser carismático, criativo e ter personalidade forte. Inclusive, ele tem um grande magnetismo e consegue atrair olhares. “Existe também um tipo de leonino mais calmo e introvertido, mas que mesmo assim não passa despercebido”, comenta Thaís Mariano.

Em contrapartida, o nativo também pode ser orgulhoso, arrogante, pretensioso e dramático. Ainda, pode ter dificuldade para admitir algum erro, “transferindo quase sempre a responsabilidade, que também é sua, para o outro quando um relacionamento ou algum projeto em conjunto dá errado”, explica a astróloga.

Inseguro e teimoso

Apesar de todo o ar de grandiosidade, o leonino possui inseguranças e necessidade de reconhecimento. “Por isso, quando ele não trabalha seus desafios internos, tende a não gostar muito de pessoas fortes, com espírito de liderança e autonomia, pois isso atrapalha o seu arquétipo de rei salvador”, justifica Thaís Mariano.

Apesar disso, o homem do signo de Leão também pode ser muito bondoso e generoso. “É excelente em auxiliar quem está ao seu redor a ter coragem para deixar a própria luz brilhar”, pontua a astróloga.

É da própria natureza de Leão ser um signo apaixonado (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Vida amorosa

De acordo com Thaís Mariano, é da própria natureza de Leão ser um signo apaixonado. Basicamente, é o amor que faz o mundo do leonino girar. Mas não é qualquer amor, precisa ser grande, espetacular e dramático.

“Ele adora estar apaixonado e se dedica intensamente ao(à) parceiro(a), cobrindo-o(a) de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive por estar com ele (que também se coloca em um pedestal)”, explica a astróloga.

Buscar sempre um retorno

A entrega do nativo não é à toa. Ele espera receber em troca o reconhecimento por todos os seus esforços. “Caso contrário, você irá lidar com a ira leonina que se manifesta em um drama intenso”, alerta Thaís Mariano.

Para permanecer em uma relação com esse nativo, é preciso ter paciência para lidar com o drama dele. “Mas também vai te proporcionar conhecer a paixão em sua forma mais pura e intensa e a sensação de poder brilhar em conjunto, irradiando luz para a vida dos dois”, conclui a astróloga.