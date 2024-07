Velório de Thommy Schiavo, ator de Pantanal, ocorre neste domingo

Divulgação/ Globo Thommy Schiavo

Amigos e familiares de Thommy Schiavo, conhecido por interpretar o peão João Zoinho na novela "Pantanal," se despedem do ator neste domingo (21). Com apenas 39 anos, Thommy faleceu após cair da sacada de seu apartamento em Cuiabá, Mato Grosso. O velório e sepultamento acontecerão em Presidente Prudente, cidade natal do ator, localizada no interior de São Paulo. O início dos procedimentos ainda depende da transferência do corpo, conforme informado por uma fonte próxima ao artista ao gshow.

Thommy caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros de um prédio de dois andares no bairro Bosque da Saúde, no sábado (20). De acordo com a Polícia Civil, ele estava deitado na varanda e, ao se levantar, perdeu o equilíbrio, caindo fatalmente. Câmeras de segurança do edifício registraram o incidente, mostrando Thommy sentado no andar superior antes de deitar-se no chão por alguns minutos. Ao se levantar, ele se desequilibra, inclinando-se sobre o parapeito e caindo.

Testemunhas revelaram à polícia que estavam com Thommy, ingerindo bebidas alcoólicas em uma conveniência próxima à sua residência antes do acidente. A notícia da morte de Thommy foi divulgada por Leandro Lima, seu colega de elenco na novela "Pantanal." Leandro recebeu a informação de um tio de Thommy, que comunicou a equipe da novela exibida em 2022 sobre a tragédia. "Parece que foi um acidente. Ele caiu de um prédio. Ainda está meio obscuro, ainda não tem muita clareza," lamentou Leandro em conversa com o gshow neste sábado.

A morte prematura de Thommy Schiavo deixa uma lacuna na vida de seus amigos, familiares e fãs. Conhecido por seu carisma e talento, o ator conquistou muitos corações com seu papel em "Pantanal." Sua despedida neste domingo será marcada pela lembrança de seus momentos brilhantes na televisão e pelo carinho de todos que o acompanharam em sua trajetória artística.

