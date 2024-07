‘Viver a Vida’: relembre qual personagem de destaque morre na novela

Nesta próxima segunda-feira (22/07), o canal Viva reestreia Viver a Vida. Cerca de 15 anos após sua exibição original, a novela será reapresentada pela primeira vez, no lugar de América (2005), na faixa das 22h50.

A trama de Manoel Carlos, que foi ao ar originalmente entre 2009 e 2010, e que ficou marcada por contar com a primeira Helena negra, vivida por Taís Araújo, reúne uma série de acontecimentos e reviravoltas, e contou com o assassinato de Benedito Sampaio, o Benê, personagem que foi vivido por Marcelo Mello Jr.

O final trágico do papel, por sua vez, é transmitido apenas na última semana de Viver a Vida. Na ocasião, ele será morto na comunidade, que faz parte de um dos núcleos da novela. Após sair de casa com o objetivo de procurar emprego, ele conquistará um emprego a associação de moradores da comunidade, e comemorará a oportunidade com a esposa, Sandrinha (Aparecida Petkowick).

Além da mulher, o personagem de Viver a Vida resolve comemorar na companhia do Coisa Ruim (Babu Santana), mas será alvo de uma cilada, após ser perseguido ao subir o morro. Sandrinha ouvirá gritos e se desesperará ao avistar o pai de seu filho tentando fugir, mas levará um tiro e cairá morto.

Marcelo Mello Jr em ‘Viver a Vida’ (Foto: Memória Globo)

