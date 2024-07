Melody se pronuncia após sofrer grave acidente no Rio: "Livramento"

Melody sofreu um acidente na estrada a caminho de um show no Rio de Janeiro, neste sábado (20). A van que levava a cantora e sua equipe foi atingida por um ônibus de viagem, na Via Dutra, na altura do município de Barra Mansa.

Através dos Stories do Instagram, a artista tranquilizou os milhares de seguidores sobre seu estado de saúde. "Gente, acabamos de sofrer um acidente. Graças a Deus, ninguém morreu", afirmou. "Estou com muita dor, estou com dor nas costas, com dor na cabeça, meus dedos estão todos doendo", relatou.

"Livramento"

De acordo com Melody, o veículo que vinha com ela dentro estava parado, quando foi atingido pelo ônibus. Ao menos três veículos também se envolveram no acidente. "Foi um livramento", comentou.

A CCR, empresa que administra a via, informou que além da van de Melody, o acidente envolveu o ônibus, um caminhão e outro automóvel. O engavetamento causava, em torno das 18h, um congestionamento de 4km, no sentido Rio.

