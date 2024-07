Tony Salles dá adeus ao Parangolé

Tony Salles encerrou sua trajetória como vocalista do Parangolé na última sexta-feira (19) durante a apresentação do grupo no Fortal 2024. Na ocasião de sua despedida, Salles chegou a subir em uma caixa de bebidas de um ambulante para cantar no meio do público que o acompanhava.

Em uma entrevista à Billboard Brasil, Tony Salles confirmou que o show no Fortal 2024 seria a sua última participação como líder do Parangolé e que, de agora em diante, seguirá em carreira solo.

Sobre o que pretender fazer no futuro, Tony Salles explica: “Não tem sentido eu mudar e continuar mantendo o que eu fazia no Parangolé. As coisas vão ter uma conotação diferente musicalmente, falando. Mas isso é para lá, não agora”.

Sobre o Parangolé

O Parangolé nasceu em 1997, em Salvador (BA). Seu som é uma mistura contagiante de ritmos como axé, samba reggae, pagode baiano e arrocha. A história do grupo começou no Bar de Dona Maria, no bairro da Federação, onde Adriano Nenel e Nailton Alves se reuniam para jogar baralho e, ao final das partidas, faziam um pagode improvisado.

O som agradava a quem passava pelo local, e logo o movimento se espalhou pela cidade. O nome “Parangolé” surgiu dessa época, quando todos comentavam: “Que parangolé é aquele que está rolando na Federação?”

O Parangolé teve várias lideranças ao longo dos anos, mas Tony Salles ganhou notoriedade nacional como líder e vocalista.

Rebolation foi um dos maiores sucessos do Parangolé e que conquistou o Brasil com sua batida envolvente e coreografia marcante. Outros hits incluem músicas como Só as Cabeças, Problemática, Fera Ferida e Delícia.

Em 2012, o Parangolé gravou um DVD ao vivo na Arena Fonte Nova, em Salvador, intitulado O Som Que Vem da Rua. Esse registro mostra toda a energia e alegria característica da banda.