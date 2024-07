Kevin Jonas responde se ele e a esposa querem mais filhos

Kevin Jonas e a esposa, Danielle, estão considerando a possibilidade de expandir ainda mais sua família. Em uma recente aparição no podcast The Viall Files, o cantor e a apresentadora discutiram a ideia de ter um terceiro filho, apesar dos desafios que a mulher de 37 anos enfrentou com sua saúde.

“Se for a vontade de Deus, veremos”, afirmou Kevin, de 36 anos, ao apresentador Nick Viall. Ele explicou que a decisão de ter mais um filho está sendo avaliada com cuidado, especialmente após o período de saúde complicado que Danielle atravessou devido à doença de Lyme, causada por um carrapato. “Ela está se recuperando bem agora, o que é maravilhoso”, acrescentou Kevin.

O casal já é pai de duas filhas: Alena, de 10 anos, e Valentina, de sete. Kevin mencionou que, se decidirem ter um terceiro filho, seria quase como começar uma nova fase, já que suas filhas estão se tornando “miniadultas”. Ele compartilhou um momento divertido sobre Alena, que preparou seu café da manhã. “Minha vida está incrível agora”, disse o cantor com um sorriso.

Reflexão de Kevin Jonas sobre filhos

Apesar da vontade de ter mais filhos, Kevin brincou sobre a ideia de trocar fraldas novamente. “Eu amo bebês e adoro ter filhos, então por que não?”, comentou, destacando seu entusiasmo por adicionar um novo membro à família.

Recentemente, Kevin e Danielle retornaram ao local onde se conheceram, nas Bahamas, trazendo suas duas filhas para uma “férias em família muito necessárias”, como o cantor descreveu em um post nas redes sociais.

Se o casal decidir avançar com o plano de ter um terceiro filho, eles se juntariam aos outros membros da família Jonas que já são pais. Nick Jonas e sua esposa, Priyanka Chopra Jonas, têm uma filha chamada Malti Marie, de dois anos. Joe Jonas e sua ex-esposa, Sophie Turner, são pais de Willa, de quatro anos, e Delphine, de dois anos. O quarto Jonas, Frankie, não tem filhos.

Sobre como suas filhas reagem à ideia de ter um novo irmão ou irmã, Kevin revelou que há opiniões divergentes. “Alena quer ter outro irmão, mas Valentina não está muito animada com a ideia. Ela não se sente confortável em dividir a atenção com um novo irmão ou irmã”, explicou Kevin.

Em 2022, Kevin já havia expressado sua intenção de ser um pai protetor e como isso se manifesta em sua vida cotidiana. Ele mencionou que, embora seja difícil, ele está se preparando para deixar suas filhas seguirem seus próprios caminhos no futuro.