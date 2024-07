Jão e Luisa Sonza cantam juntos ‘Pro Dia Nascer Feliz’ em show

Na última quinta-feira (18), os cantores Jão e Luisa Sonza se apresentaram em São Paulo em um show exclusivo de um aplicativo de delivery. MC Cabelinho também foi umas atrações do evento.

Entre as músicas originais, eles dividiram o palco ao cantar faixas de outros artistas, entre elas, Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza.

“Nós estamos sempre em busca de proporcionar momentos memoráveis e únicos para os brasileiros. Como Delivery Oficial do Rock in Rio Brasil 2024, resolvemos entregar uma experiência com o gostinho do festival para os nossos clientes da cidade de São Paulo, que é relevante para a estratégia da empresa. Além do nosso evento, também criamos o iFood Fã Clube, um produto oficial do Rock in Rio 2024, uma lista de produtos especialmente selecionados pelos ídolos para celebrar o amor genuíno dos fãs”, afirmou Ana Gabriela Lopes, diretora sênior de Marketing e Comunicação do iFood.

Realizado no Parque do Ibirapuera, foram disponibilizados 4600 mil pares de ingressos.

“@luisasonza @jao e @mccabelinho colocaram 15 mil pessoas pra cantarem seus hits no parque do @ibirapueraoficial em São Paulo. Foi um privilégio unir esses três talentos num espetáculo que ainda vai ecoar na cabeça e no coração dos fãs que vieram nos assistir“, disse Zé Ricardo, vice presidente artístico do Rock in Rio.

Vale lembrar que recentemente Luisa cantou com Paula Toller no DVD dos 40 anos de carreira da cantora. A faixa escolhida foi Nada Sei.

“Para celebrar os meus 40 anos de carreira, estou lançando o registro audiovisual da turnê “Amorosa”, que conta com grandes sucessos dessa trajetória tão emocionante!”, compartilhou nas rede sociais.

Jão apresenta músicas do ‘Supernova’ no Rock in Rio Lisboa

O cantor Jão se apresentou no Rock in Rio Lisboa. O show marcou a primeira apresentação do artista após o lançamento do álbum Supernova.

“Tão longe, mas tão perto de casa! obrigado, Lisboa, hoje fui inteiro seu! o palco mundo do Rock in Rio Lisboa foi a nossa casa”, disse no Instagram.

A abertura do show ficou com a música Rádio, do álbum Super, além de interpretar hits como Imaturo, Vou Morrer Sozinho, Meninos e Meninas, Idiota e Me Lambe.

No setlist não faltaram as novas faixas Carnaval e a versão estendida de Locadora.

Vale lembrar que Jão estará no Palco Mundo do festival no Brasil em 19 de setembro.

Confira: