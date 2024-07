Eminem supera Taylor Swift nas paradas dos Estados Unidos

Após uma impressionante sequência de 12 semanas no topo da Billboard 200, o álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift foi desbancado por The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), o mais recente lançamento de Eminem. O 12º álbum de estúdio do rapper, lançado no dia 12 deste mês, marca o retorno do cantor após quatro anos de hiato e representa seu 11º álbum consecutivo a alcançar o primeiro lugar na Billboard 200. Este feito reitera uma tendência que começou com The Marshall Mathers LP em 2000.

A capacidade de Eminem de superar Swift no topo da parada é notável, considerando que outros artistas, como Billie Eilish, Charli XCX e Zach Bryan, também tentaram sem sucesso. Taylor Swift, no entanto, não se deixou abater e manteve The Tortured Poets Department no topo com lançamentos especiais e edições alteradas durante o período, estimulando um aumento nas vendas.

Em uma postagem no Instagram, Swift expressou sua profunda gratidão pelo apoio contínuo. “Eu também queria dizer a todos que apoiaram The Tortured Poets Department, estou completamente impressionada com o que vocês fizeram. Ficou em primeiro lugar nas primeiras 12 semanas de seu lançamento e isso nunca aconteceu com um álbum meu antes, nem mesmo perto! Vocês são simplesmente os melhores!”.

O sucesso de The Tortured Poets Department não é pequeno: com 12 semanas consecutivas no topo, o álbum superou o recorde de Whitney de Whitney Houston, tornando-se o álbum de uma artista feminina a permanecer mais tempo em primeiro lugar. Além deste marco, apenas outros dois álbuns conseguiram permanecer por pelo menos 12 semanas no topo: One Thing at a Time de Morgan Wallen e Songs in the Key of Life de Stevie Wonder.

O efeito do álbum mais recente de Taylor Swift

The Tortured Poets Department (também conhecido como TTPD) é o décimo primeiro álbum de estúdio de Taylor Swift, lançado em 19 de abril de 2024 pela Republic Records. Este álbum duplo inclui um segundo volume, intitulado The Anthology, que foi lançado como uma surpresa no mesmo dia. Swift começou a trabalhar em The Tortured Poets Department após a conclusão de seu álbum anterior, Midnights (2022), e continuou o projeto durante sua turnê The Eras Tour em 2023. O álbum foi produzido pela própria Taylor Swift em colaboração com Jack Antonoff e Aaron Dessner.

Descrito por Swift como uma “tábua de salvação”, o álbum é uma importante peça na sua carreira, surgida em um momento de crescente fama e atenção da mídia. Musicalmente, The Tortured Poets Department mistura synth-pop minimalista, chamber pop e folk-pop, com influências de rock e country. A produção é marcada por um ritmo médio, sintetizadores, baterias eletrônicas, piano e guitarra. As músicas abordam temas pessoais e introspectivos, refletindo sobre a vida pública e privada de Swift com uma abordagem que explora autoconhecimento, ilusão, raiva, luto e humor. O álbum conta com participações de Post Malone e Florence and the Machine.