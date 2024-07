Sean Kingstone é indiciado por fraude eletrônica

Na última sexta-feira (19), o cantor Sean Kingston e sua mãe foram indiciados por acusações de cometer mais de US$ 1 milhão em fraudes.

Segundo a Billboard, eles compareceram ao tribunal federal. Um grande júri de Miami fez uma acusação no início deste mês alegando que Kingston e sua mãe de participaram de um esquema para fraudar vítimas de produtos de luxo, jóias e outros bens através do uso de documentos fraudulentos.

De acordo com a acusação federal, mãe e filho alegaram falsamente que haviam executado transferências bancárias ou outras transferências de pagamento monetário para itens de luxo quando tais transferências não haviam ocorrido. Os investigadores disseram que Kingston e Turner mantiveram mais de US$ 1 milhão em itens comprados de forma fraudulenta, apesar de não pagarem por eles.

Os mandados das acusações dizem que de outubro a março, eles roubaram quase US$ 500 mil em joias, mais de US$ 200 mil do Bank of America, US$ 160 mil de um revendedor Cadillac Escalade, mais de US$ 100 mil do First Republic Bank e US$ 86 mil do fabricante de camas personalizadas.

Vale lembrar que o artista alcançou o primeiro lugar com Beautiful Girls em 2007 e colaborou com Justin Bieber na música Eenie Meenie.

Sean Kingston, cujo nome é Kisean Anderson, já cumpria pena de liberdade condicional de dois anos por tráfico de bens roubados.

Vale destacar que sua mãe se declarou culpada em 2006 de fraude bancária por roubar mais de US$ 160 mil e cumpriu quase 1,5 ano de prisão, de acordo com registros do tribunal federal.

O cantor de 34 anos foi preso na Califórnia (EUA) e, agora, ele passa a responder pelos crimes de roubo e fraude na Flórida.

Ao todo, são 10 acusações que constam no mandado de prisão expedido pelo gabinete do xerife de Broward contra o rapper.

E para piorar a situação do artista, sua mãe, Janice Turner, também foi presa depois que as autoridades locais informaram que ela e Sean roubaram um joalheiro e uma concessionária de carros.

Eles também cometeram crimes contra outras empresas.

Somando os bens subtraídos através de roubos contra o joalheiro e a concessionária, o prejuízo chega a aproximadamente US$ 2,4 milhões.

A compilação de crimes realizados por Sean Kingston envolve, ainda, fraudes bancárias e emissão de cheques sem fundos.

Mais prejuízo: US$ 86,5 mil.