Jennifer Lopez celebra seu aniversário sem Ben Affleck

A estrela pop Jennifer Lopez, que completará 55 anos nesta quarta-feira (24) antecipou a celebração de seu aniversário com a família e amigos durante um almoço no restaurante italiano Arthur & Sons, em Nova York (EUA).

Lopez estava acompanhada de Benny Medina, empresário de longa data da artista, e de seus filhos Emme e Max, além de sua irmã Lynda.

De acordo com informações do site Page Six, o ator Ben Affleck, marido de Jennifer Lopez, não estava presente na ocasião. O almoço, que aconteceu neste sábado (20), foi o inicio às festividades de aniversário de J-Lo com uma festa temática de Bridgerton.

Nas redes sociais, Jennifer Lopez foi à sua conta no Instagram e compartilhou fotos de si mesma com a frase: “Hoje vai ser um ótimo dia. Feliz sábado a todos.”

Jennifer Lopez tem passado as últimas semanas no Hamptons, enquanto que Ben Affleck permaneceu em Los Angeles. O casal até passou o segundo aniversário de casamento separados.

Ainda de acordo com o Page Six, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck terminou em março.

Jennifer Lopez toma atitude surpreendente no casamento

Jennifer Lopez tomou uma atitude surpreendente que mostra que o seu casamento com Ben Affleck se encontra em momento positivo.

Ela escreveu em seu Stories do Instagram a frase “Nosso herói” para Affleck, juntamente com um emoji de coração onde conclui: “Feliz Dia dos Pais”.

A publicação também contou com uma foto antiga de Ben Affleck vestindo uma jaqueta de couro preta.

Affleck é pai de Violet (18), Seraphina (15) e Samuel (12) de sua união com a atriz Jennifer Garner. Além disso, ele é padrasto dos gêmeos Emme e Max, de 16 anos, filhos de Jennifer Lopez com Marc Anthony.

A homenagem de J-Lo à Ben Affleck aconteceu na propriedade da cantora em Bel Air no último final de semana.

Em maio, fortes rumores apontavam que Lopez estaria se separando de Affleck. Eles se casaram em 2022.

Cancelamento de turnê de Jennifer Lopez



Lopez decidiu que não realizaria as 30 apresentações restantes de sua atual turnê pelos EUA. O motivo: a cantora quis ficar mais próxima de sua família.

A Live Nation, que promove a This Is Me… Live emitiu um comunicado oficial explicando que “Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos”.

Contudo, há situações difíceis no horizonte da artista.

A primeira é que as vendas do álbum This Is Me… Now, o nono disco de J-Lo, não estão correspondendo às expectativas da cantora.

O disco estreou apenas na 38ª posição nos EUA – um resultado bem modesto para uma estrela como Jennifer Lopez.

Na Austrália, a situação é mais complicada: o álbum está na 82ª posição.

Em contrapartida, a venda de ingressos para os shows de Lopez estavam indo muito bem. Para se ter uma ideia, o show da artista em Nova Jersey (EUA) chegou a vender 92% dos ingressos disponíveis.