Maraisa confirma reconciliação com o noivo em nova postagem

Maraisa compartilhou as primeiras fotos ao lado de Fernando Mocó após a reconciliação do noivado. A cantora e o empresário, que ficaram separados por cerca de uma semana, chegaram a trocar indiretas nas redes sociais durante o período de afastamento.

Recentemente, Maraisa voltou a seguir Fernando no Instagram e desarquivou algumas fotos do casal. Nas novas imagens, a cantora aparece vestindo um look da grife Dolce & Gabbana, composto por um cropped de R$ 6 mil e uma saia midi que custa quase R$ 9 mil. Em uma das fotos, Maraisa e Fernando aparecem se beijando, demonstrando o clima de romance entre os dois. A publicação foi legendada com um emoji de coração pela artista.

Os fãs reagiram positivamente nos comentários, desejando felicidade ao casal. “Que o amor sempre prevaleça! Lindos”, comentou uma seguidora. “Dessa vez vai”, acrescentou outra. “Que Deus ilumine essa união”, escreveu uma terceira. Alguns seguidores, no entanto, mostraram uma postura mais crítica. “Desejo mais maturidade e menos exposição”, opinou um fã.

Vale lembrar que, após o término, Maraisa deixou de usar a aliança e o casamento, que estava marcado para o dia 03 de outubro, foi inicialmente adiado e posteriormente cancelado. Com a reconciliação, os fãs aguardam novidades sobre a nova data do casamento.

Maraisa havia comunicado término nas redes sociais

A cantora Maraisa havia anunciado oficialmente o fim de seu noivado com Fernando Mocó em um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa no domingo (14). A artista sertaneja de 36 anos, que tinha casamento marcado para outubro, declarou na ocasião que, embora o relacionamento tenha sido feliz, ele terminou primeiramente por motivos pessoais não revelados.

“Maraisa confirma o término do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano, eles viveram um período intenso e feliz juntos, mas por razões privadas, decidiram seguir caminhos separados. A partir de agora, cada um seguirá sua vida, buscando a felicidade em suas escolhas”, afirmou o comunicado enviado pela equipe da cantora.

O comunicado também havia destacado que Maraisa não pretendia mais falar publicamente sobre o então término. “A cantora reserva-se o direito de não fazer mais declarações a respeito deste assunto”, concluiu o texto. Maraisa e Fernando foram amigos de infância; ela e sua irmã gêmea, Maiara, foram vizinhas da família dele.

O casal começou a namorar no ano passado e oficializou o relacionamento em julho. O noivado aconteceu dois meses depois, com demonstrações públicas de afeto e troca de anéis luxuosos. Na época, Maraisa também mencionou seus planos de ter filhos no futuro. Fernando Mocó é empresário e ajudou a cantora no início de sua carreira.