Kim Cattrall recusa terceira temporada de “And Just Like That…”

Ah, os rumores! Eles estavam em alta, indicando que nossa adorada Kim Cattrall ganharia mais tempo de tela na terceira temporada de And Just Like That…. Mas, como um balde de água fria na esperança dos fãs, a própria diva veio ao público negar tudo.

Em uma reviravolta digna de uma série de TV, Kim Cattrall, a eterna Samantha Jones, decidiu quebrar o silêncio e esclarecer as coisas via X o antigo Twitter. Uma fã, empolgada com a possível participação prolongada da atriz, publicada em uma matéria da revista Elle, e Kim respondeu com um toque de classe e sinceridade:

#AndJustLikeThat – It Looks Like #KimCattrall (aka Samantha Jones) Will Be Back For ‘And Just Like That…’ Season 3 After All! https://t.co/nl5BI0szC9 — Jennifer ~ Real Mom of SFV ?? (@RealMomOfSFV) July 20, 2024

Ah, isso é fofo da sua parte. Mas, não participei. Comentou Kim Catrall.

Sabemos que, embora os detalhes completos dos bastidores não sejam públicos, é de conhecimento geral que Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker têm um histórico de desentendimentos. A condição de Cattrall para qualquer participação não é contracenar diretamente com Parker, o que limita bastante as opções de roteiro. Além disso, Cattrall deixou claro que está pronto para seguir em frente e explorar novos projetos.

Para quem não está por dentro, And Just Like That... é o spin-off que se passa uma década após os eventos de Sex and the City 2 (2010). Nele, vemos Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York embarcando em novas aventuras amorosas, familiares e profissionais, agora no auge dos 50 anos. É um revival que mexe com o coração de todos os fãs da série original.

No segundo ano do spin-off, Cattrall fez uma breve, mas significativa, chamada via telefonema para Carrie Bradshaw. Para quem não lembra, as duas personagens não se deram bem, e Samantha se mudou para Londres, perdendo o contato com as amigas. A primeira temporada mostrou um desentendimento entre Samantha e Carrie, e agora, há planos de um futuro reencontro para uma reconciliação tão esperada.

Os fãs de Sex and the City e And Just Like That… podem ficar desapontados com a confirmação de Cattrall, mas muitos ainda mantêm a esperança de que, de alguma forma, Samantha retorne de maneira mais significativa no futuro. Enquanto isso, os fãs continuam a desfrutar das novas aventuras de Carrie, Miranda e Charlotte.

Apesar da ausência do ícone Samantha Jones, And Just Like That… continua.

A Lenda de Samantha Jones

Samantha Jones não é apenas uma personagem; ela é um verdadeiro ícone da cultura pop. Interpretada magistralmente por Kim Cattrall, Samantha trouxe à série “Sex and the City” uma dose de ousadia, humor e consequências que cativaram milhões de fãs ao redor do mundo. Como publicitária destemida e glamourosa do grupo, Samantha sempre foi a voz da liberdade sexual e da independência feminina, quebrando tabus e redefinindo padrões com seu estilo de vida sem desculpas e sem arrependimentos.

A série original Sex and the City, que foi entre 1998 e 2004, foi repleta de momentos icônicos protagonizados por Samantha. Quem pode esquecer sua batalha contra o câncer de mama e a forma como ela lidou com a doença com uma mistura de vulnerabilidade e força? Ou sua decisão de namorar um homem muito mais jovem e seu romance com o charmoso Smith Jerrod? Esses e muitos outros momentos consolidaram Samantha como uma personagem complexa e inspirada.

Desde a estreia da série em 1998 até seu fim em 2004, Samantha Jones se tornou um símbolo de empoderamento para muitas mulheres. Ela mostrou que é possível ser bem-sucedida, confiante e ainda assim vulnerável em momentos de amor e amizade. Seus conselhos francos e muitas vezes hilários sobre relacionamentos e sexo se tornaram bastante memoráveis, elevando Samantha ao status de uma das personagens mais queridas e lembradas da televisão.

Em uma época em que as mulheres ainda lutavam contra estereótipos restritivos, Samantha foi uma lufada de ar fresco. Sua atitude positiva em relação ao sexo e sua independência financeira inspiraram muitas mulheres a abraçar sua própria força e sexualidade.

