Halsey gravou ‘Lucky’ com a “benção” de Britney Spears, revela

A cantora Halsey disse que recebeu a “benção” da popstar Britney Spears para experimentar sua faixa Lucky. A hitmaker de Without Me fez um sample do clássico álbum Oops! … I Did It Again que Spears lançou no ano 2000 em uma música de mesmo nome e insistiu que nunca teria usado o single sem permissão da Princesa do Pop.

Questionada na rede social X sobre o envolvimento de Britney Spears na liberação da faixa, Halsey disse: “Sim, claro! Eu nem sonharia em fazer isso sem a bênção dela!”.

Halsey compartilhou anteriormente o quanto Britney significou para ela enquanto crescia e quão importante a música era para ela.

Ao lado de uma foto dela vestindo uma camisa com “sorte” estampada, Halsey escreveu em sua conta oficial no Instagram: “Quando eu tinha 5 anos, sempre parecia que Britney estava cantando diretamente para mim”.

Antes de Lucky, Halsey disponibilizou o emocionante single The End, ao mesmo tempo em que revelou que sofre de Lúpus e de um raro distúrbio linfoproliferativo.

Halsey: “Tenho sorte de estar viva”

A cantora Halsey revelou em suas redes sociais que tem a “sorte de estar viva” após lutar contra uma doença.

Próxima de lançar seu quinto álbum de estúdio, que inclui uma faixa chamada The End a qual a artista de 29 anos disponibilizou nesta terça-feira (4), Halsey detalhou nas letras da canção a sua luta em encontrar respostas sobre seu problema de saúde.

“Resumindo a história, tenho sorte de estar viva”, escreveu a cantora em sua conta oficial no Instagram, onde marcou a Lupus Research Alliance e a Leukemia & Lymphoma Society em seu post, mas sem dar mais detalhes sobre sua saúde.

Em uma imagem onde aparece sentindo dor, Halsey explicou: “Sinto-me como uma senhora idosa. Eu disse a mim mesmo que vou me dar mais dois anos para ficar doente”.

Confira a tradução da letra de The End de Halsey:

“A cada dois anos, um médico diz que estou doente / Pega um pacote novo de truques / E então eles colocam em mim / E no início era meu cérebro, depois um esqueleto com dor. Quando te conheci, disse que nunca morreria / Mas a piada sempre foi minha porque estou correndo contra o tempo.”

Cantora confirmou diagnóstico de Lúpus

Halsey confirmou na última quarta-feira (5) que obteve o diagnóstico de Lupus, além de um “distúrbio linfoproliferativo raro de células T”.

A cantora havia sugerido um diagnóstico em uma postagem nas redes sociais no inicio desta semana, mas agora confirmou a doença.

“Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com LES lúpico (lúpus eritematoso sistêmico, o nome mais técnico para lúpus) e depois com um distúrbio linfoproliferativo raro de células T”, escreveu a cantora em sua conta oficial no Instagram.

E continuou: “Ambos estão atualmente sendo tratados ou em remissão; e ambos provavelmente terei pelo resto da minha vida. Depois de um começo difícil, lentamente consegui tudo sob controle com a ajuda de médicos incríveis. Depois de 2 anos, estou me sentindo melhor e estou mais grata do que nunca por ter a música para recorrer.”

O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica que pode causar sintomas como dor, inchaço nas articulações, erupções cutâneas e cansaço.

Já os distúrbios linfoproliferativos causam uma produção descontrolada de linfócitos, um tipo de glóbulo branco.

