A trilha sonora de “Deadpool & Wolverine” é revelada

Prepare-se para a festa sonora de 2024! A Marvel Studios está planejando o lançamento de Deadpool & Wolverine, e a Hollywood Records já deu um gostinho do que vem por aí com a revelação da trilha sonora do filme. Com um mix eclético e empolgante, a tracklist promete ser uma viagem musical imperdível.

Com lançamento agendado para 26 de julho, a trilha sonora do filme chegará antes, em 24 de julho, nas plataformas digitais. Mas se você gosta do vinil bom e velho, fique tranquilo, um CD e um vinil de 12″ 2-LP também estão disponíveis na mesma data do filme. É a oportunidade perfeita para adicionar um toque nostálgico.

A trilha sonora apresenta uma mistura explosiva de artistas, incluindo Fergie, Stray Kids, Patsy Cline e até Hugh Jackman, o próprio Wolverine. E não para por aí! Grandes sucessos como Bye Bye Bye do *NSYNC, Iris do The Goo Goo Dolls e Good Riddance (Time of Your Life) do Green Day estão garantidos na playlist. E para os fãs de musicais, You’re The One That I Want de Grease e The Greatest Show de The Greatest Showman fazem parte da seleção.

Com um alinhamento tão variado, a trilha sonora de Deadpool & Wolverine reflete o espírito irreverente e aventureiro do filme. Se Deadpool é conhecido por sua irreverência e por quebrar a quarta parede, não seria surpresa se a música de Jackman trouxe uma surpresa no estilo de Deadpool. Afinal, o que esperar de um filme que combina heróis icônicos com uma trilha sonora tão diversificada?

O filme, dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e outros nomes de peso, vai trazer uma dose extra de ação e humor ao universo Marvel. O diretor é conhecido por seu talento em criar experiências cinematográficas memoráveis, e a trilha sonora certamente complementará o espetáculo visual e narrativo.

A combinação de gêneros e épocas na trilha sonora promete agradar a um amplo público, desde os fãs de clássicos dos anos 80 e 90 até os entusiastas do pop moderno e dos musicais. Com uma diversidade de faixas, cada cena do filme será acompanhada por uma trilha sonora que ressoa com a energia e o espírito dos personagens. O mix de estilos musicais não só enriquece a experiência do filme, mas também promete criar uma trilha sonora alternativa que se destaca no cenário musical atual.

Aqui está uma lista completa das faixas que você pode esperar:

Only You (And You Alone) – Interpretada por The Platters Bye Bye Bye – Interpretada por *NSYNC Angel of The Morning – Interpretada por Merrilee Rush & The Turnabouts SLASH – Interpretado por Stray Kids Glamorous – Interpretada por Fergie Iris – Interpretada por The Goo Goo Dolls The Power Of Love – Interpretada por Huey Lewis & The News I‘m a Ramblin’ Man – Interpretada por Waylon Jennings You Belong To Me – Interpretada por Patsy Cline (com participação de – The Jordanaires) A Dama de Vermelho – Interpretada por Chris de Burgh I’m with You” – Interpretada por Avril Lavigne The Greatest Show (De “The Greatest Showman”/versão da trilha sonora) – Interpretada por Zac Efron e Zendaya e Hugh Jackman e Keala Settle e The Greatest Showman Ensemble You’re The One That I Want – Interpretada por Olivia Newton-John e John Travolta I’ll Be Seeing You – Interpretada por Jimmy Durante Make Me Lose Control – Interpretada por Eric Carmen You’re All I Need to Get By (com a Royal Philharmonic Orchestra) – Interpretada por Aretha Franklin Good Riddance (Time of Your Life) – Interpretada por Green Day LFG (Tema de Deadpool & Wolverine) – Interpretado por Rob Simonsen

Como a Trilha Sonora Pode Influenciar a Experiência do Filme

A trilha sonora apresenta uma série de artistas renomados e algumas surpresas emocionantes. Fergie, Stray Kids, Patsy Cline e até o próprio Hugh Jackman fazem parte deste álbum imperdível. Entre as faixas mais esperadas estão Glamorous de Fergie e SLASH de Stray Kids, trazendo uma diversidade musical que vai desde o pop até o rock e o country.

Além das faixas individuais, a trilha sonora inclui sucessos de filmes icônicos, como You’re The One That I Want de Grease e Good Riddance (Time of Your Life) do Green Day, que devem criar uma conexão especial com o público e intensificar as cenas do filme.

A grande revelação é a inclusão de uma nova música de Rob Simonsen, o compositor da trilha sonora original, com a faixa LFG que promete ser um tema marcante para o filme. Disponível em formato digital, CD e vinil, a trilha sonora oferece algo para todos os tipos de fãs.

O lançamento do álbum em vinil de 12″ será um deleite para os colecionadores, trazendo uma dose extra de nostalgia e charme físico para aqueles que apreciam a arte de uma boa trilha sonora em formato tradicional.

Se você está ansioso para o filme e curioso para saber como essas faixas se encaixam na trama, a trilha sonora de “Deadpool & Wolverine” certamente irá aguçar ainda mais sua excitação. Prepare-se para uma experiência musical que promete ser tão impactante quanto a própria história.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Asiss