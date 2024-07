Coldplay lança lyric video do single “feelslikeimfallinginlove”

A banda Coldplay estreou nesta segunda-feira (22), o vídeo oficial com a letra de seu mais recente single, feelslikeimfallinginlove. O lyric video foi dirigido pelo premiado diretor Raman Djafari, através da Blinkink. O diretor, baseado em Berlim, supervisionou uma equipe de 15 animadores em todo o mundo (incluindo Djafari), em que cada um criou uma seção do projeto.

O conceito do audiovisual gira em torno de um casal que se busca e, finalmente, se encontra. A jornada mostra esse par viajando entre mundos e mudando de forma, contada em três capítulos: 1) anseio; 2) busca; 3) encontro. A lista completa de colaboradores segue abaixo (por ordem de aparição):

1. Tokay @tokay.tv Switzerland,

2. Dante Zaballa @dantezaballa US,

3. Martin Robic @robic.martin France,

4. Kinemus @kinemus.feed Germany,

5. Jack Zhang @animate_jack London,

6. Niki von Bahr @niki_lindroth_von_bahr Sweden,

7. Moera cf @moera.cf France,

8. Karlotta Freier @karllikesotto US,

9. Gaia Esther Maria @gaiaesthermaria France,

10. Aaron Fisher @aaronfisherdesign US,

11. Raman Djafari @ramandjafari Germany,

12. Isabel Garrett @isabelamelia.garrett UK,

13. Hannah van der Weide @hannah.frogs Netherlands,

14. Kohana Wilson @kohana.wilson US,

15. Ram Han @ram__han South Korea

O vídeo também oferece uma primeira imagem de A Film For The Future, projeto ainda não explicado, originalmente anunciado pela banda há cinco anos. O encarte do álbum Everyday Life do Coldplay, lançado em 2019, incluía uma foto de um carro antigo com a placa FFTF2024 em frente a um outdoor do próximo álbum da banda, Music of the Spheres.

feelslikeimfallinginlove é o primeiro single do próximo álbum do Coldplay, Moon Music, que será lançado no dia 4 de outubro de 2024. O álbum estabelecerá novos padrões de sustentabilidade, com cada LP feito de 100% de garrafas plásticas recicladas (nove garrafas por disco).

Coldplay estreia música ‘Good Feelings’ em show na Itália

A banda britânica Coldplay, liderada pelo vocalista Chris Martin, estreou a faixa inédita Good Feelings durante o show em Roma.

“We fell in love in the summer/I remember baby, we felt the sun shine through/And we were born for each other,” Chris canta. “All the good feelings, for one another/As we danced to the radio.”

Vale lembrar que os fãs do Coldplay já conhecem Good Feelings há alguns anos. Rumores apontam que uma versão da música produzida por Max Martin foi planejada para o álbum de 2021 da banda, Music of the Spheres, como uma colaboração com os Chainsmokers, de acordo com a Rolling Stone.

A nova versão de Good Feelings deverá aparecer no décimo álbum do Coldplay, Moon Music, com vocais da cantora nigeriana Ayra Starr.

Vale destacar que a atual turnê mundial do Coldplay promoveu o álbum Spheres, que teve lançamento em 18 de março de 2022, na Costa Rica. Ela está programada para terminar com dois shows no Eden Park em Auckland, Nova Zelândia, em 16 de novembro.

Assista: