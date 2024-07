“One Day” terá sua trilha sonora lançada em vinil

Se você é fã de trilhas sonoras memoráveis ??e vinil, prepare-se para um deleite, a trilha sonora da série aclamada da Netflix, One Day , está pronta para ser lançada em uma edição especial de vinil. A coleção, que será disponibilizada em 25 de setembro pela UMR, apresenta dois LPs repletos de faixas que acompanharam o romance e a jornada dos personagens Emma e Dexter ao longo dos anos.

A edição em vinil da trilha sonora é um verdadeiro tesouro para os admiradores da série. Com um total de vinte faixas cuidadosamente selecionadas, o álbum captura a essência musical que ajudou a moldar a narrativa emocional da série.

O primeiro disco começa com Your Love de Jamie Principle, um clássico que abre o primeiro episódio com uma energia irresistível. A coleção inclui também sucessos icônicos como Dreams dos The Cranberries e outras canções que marcaram as duas décadas de relacionamento entre os protagonistas.

David Nicholls, autor do livro que deu origem à série, destacou a importância da música na construção da atmosfera da trama: “A música sempre seria uma parte essencial da história de One Day , tanto na página quanto na tela. A música era como um tipo de diário, transportando você de volta ao passado e refletindo o caráter e os sentimentos que não podem ser expressos em palavras.”

Um olhar detalhado para as faixas

Lado 1:

Jamie Principle – Seu Amor

Cidade Interior – Boa Vida

Soul II Soul Ft. Caron Wheeler – De Volta à Vida (No entanto Você Me Quer)

Stereo MC’s – Intensifique

Nightcrawlers – Push The Feeling On (Mixagem de Rádio) (Mixagem de Rádio)

Lado 2:

Cameo – Candy (Versão de 7”)

Sweet Female Attitude – Flowers (Edição da Sunship Radio)

Casa Lotada – Clima Com Você

Sonhos Os Cranberries

Vanbur – Cor de queda

Anne Nikitin, Jessica Jones e Tim Morrish – Dex e Em (Da Trilha Sonora Original)

Lado 3:

Joan Armatrading – Amor e Afeição

Nico – Hoje em Dia

A Queda – Bill Está Morto

Conexão Rotary – Eu Sou o Ouro Negro do Sol

Irma Thomas – Qualquer um que Saiba o Que É Amor (Entenderá)

Lado 4:

Nick Drake – Céu do Norte

Longpigs – E assim por diante

Cotovelo – Dormindo nas Costas

Beth Gibbons, Rustin Man – Mostrar

Jeff Buckley – Vinho Lilás

Anne Nikitin, Jessica Jones e Tim Morrish – Como Se Ela Ainda Estivesse Aqui (Da Trilha Sonora Original)

A celebração da música e da memória

O vinil de One Day não é apenas um deleite para os ouvidos, mas também um testemunho da importância da música na narrativa da série.

Cada disco é meticulosamente produzido, com vinil pesado que promete uma qualidade sonora superior e uma estética vintage que realça a experiência de escuta. A coleção em vinil oferece um mergulho profundo na trilha sonora, permitindo aos fãs explorar a música que moldou a narrativa e se tornou parte integrante das vidas dos personagens.

Além de ser um item de colecionador valioso, esta edição em vinil é uma forma de celebrar e reviver a série, proporcionando aos fãs uma oportunidade de reconectar com os momentos mais emocionantes através de uma experiência auditiva autêntica. Para os colecionadores, o vinil de One Day não é apenas uma adição à sua coleção, mas uma peça central que destaca a importância da música na televisão e no cinema.

A edição em vinil é obrigatória para os fãs de One Day ! Não perca a chance de reviver os momentos inesquecíveis da série com um toque vintage.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis