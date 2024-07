Charli XCX pode deixar a música para brilhar nas telonas

Aos 31 anos, Charli XCX, artista por trás de sucessos como Boom Clap, está considerando uma grande mudança em sua carreira. Após o lançamento de seu sexto álbum, Brat , a cantora e compositora deixou os fãs em suspense sobre seu futuro na música.

Desde o início de sua carreira em 2008, Charli tem sido uma força criativa na música pop. No entanto, numa recente entrevista à Billboard, ela revelou estar pensando seriamente em e

Charli confessou estar tão imersa em Brat que mal consegue imaginar sua vida sem a música, mas também expressou um desejo intrigante, “Eu meio que quero fazer um disco do Lou Reed, para ser honesto. Isso definitivamente seria uma grande mudança.”

Enquanto os planos para sua carreira musical estão em aberto, Charli está se preparando para sua estreia como atriz no próximo filme de terror Faces of Death . Este remake do clássico de 1978 contará com Charli ao lado de Barbie Ferreira de Euphoria, Dacre Montgomery de Stranger Things e Josie Totah, conhecida por Saved by the Bell.

Ainda sem data de lançamento definida, Faces of Death promete ser um marco na nova fase da carreira de Charli XCX, potencialmente marcando sua transição do mundo da música para o cinema.

Charli XCX de diva pop a estrela do terror?

A transformação de Charli XCX não para na música. Com o recente lançamento de Brat e sua iminente estreia no filme Faces of Death , a cantora está trilhando um caminho inesperado em sua carreira.

Com o filme de terror Faces of Death, um remake do clássico de 1978, as expectativas estão altas. Charli, conhecida por suas contribuições inovadoras ao pop, está se preparando para mostrar seu talento em um novo gênero. A mudança de carreira não é uma surpresa para os fãs mais atentos, pois Charli sempre foi uma artista disposta a explorar novas fronteiras e a desafiar as convenções da indústria.

A estreia em Faces of Death pode marcar o início de uma nova fase na carreira de Charli XCX. Se ela sair bem, a atriz pode se estabelecer como uma nova estrela no cinema, seguindo o exemplo de outros músicos que resgataram sucesso nas telonas. Com suas opiniões e carisma, Charli tem potencial para brilhar em sua nova jornada e conquistar um público ainda mais amplo.

Seja como cantora ou atriz, Charli XCX está determinada a explorar novos horizontes e deixar sua marca.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis