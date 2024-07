Travis Scott confirma show em São Paulo em setembro

Nesta segunda-feira (22), o rapper Travis Scott confirmou um show em São Paulo, além de se apresentar no Rio in Rio em setembro.

Ele chegará com a Circus Maximus Tour no Allianz Parque, no dia 11 de setembro.

Vale destacar que a venda de ingressos começa a partir do dia 26, em uma pré-venda para clientes do banco Santander. O público geral poderá adquirir os ingressos no dia 29 de julho, pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria do estádio.

Além de São Paulo, datas na América Latina foram anunciadas. A série de shows começa no dia 7 de setembro no Chile, passa pela Argentina, Brasil, Colômbia, Porto Rico e México. Em outubro, o rapper desembarca na Austrália.

Em 2022 ele esteve no Brasil apresentando seu show no Primavera Sound.

Vale lembrar que o show Travis Scott realizou na cidade de Roma na Itália, foi capaz de produzir um abalo sísmico na região depois que os 60 mil espectadores presentes no concerto começaram a pular a pedido do rapper. Os tremores foram sentidos na capital italiana na segunda-feira 7 de agosto de 2023.

Atualmente, ele é considerado um dos maiores nomes do rap e trap global.

Travis Scott é preso por invasão de propriedade e embriaguez

No último dia 20 de junho, Travis Scott foi preso por invasão de propriedade e embriaguez em Miami.

De acordo com a CNN, Jacques Bermon Webster, o artista de hip-hop com sucessos como Sikko Mode e Fe!N, foi preso na Marina de Miami Beach e solto por volta das 8 horas da manhã sob o pagamento de fiança.

Segundo a publicação, Scott pagou uma fiança no valor de US$ 650 (cerca de R$3.550).

De acordo com o depoimento, a polícia foi chamada ao cais para responder a um relato de pessoas brigando em um iate. Os policiais observaram Scott gritando com os ocupantes, e puderam “sentir um forte cheiro de álcool” em seu hálito.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o rapper de 33 anos tem problemas com a lei. Em 2018, ele se declarou culpado de conduta desordeira após alegações de incitar um tumulto em um show no Arkansas no ano anterior. Ele também está envolvido em uma série de processos judiciais vinculados ao Astroworld Festival de 2021, que deixou 10 mortos e mais de 700 feridos.

Os representantes do artista não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Confira: