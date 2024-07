Lady Gaga em Paris alimenta teorias sobre apresentação nas Olimpíadas

Lady Gaga foi flagrada em Paris nesta segunda-feira (22), intensificando as expectativas dos fãs sobre uma possível participação na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024. No fim da semana passada, o perfil oficial dos jogos divulgou um vídeo enigmático, que gerou diversas especulações.

No vídeo, uma figura com um traje metalizado carrega a bandeira olímpica, mas a identidade da pessoa não foi revelada, aumentando as suspeitas de que se trate de Lady Gaga. A presença da cantora na capital francesa reforçou ainda mais esses rumores. Gaga foi vista acenando para fãs e fotógrafos, aumentando a antecipação de uma apresentação na abertura dos jogos.

Gaga, estrela de “Coringa 2”, tentou manter a discrição ao chegar a um hotel em Paris, mas os paparazzi já aguardavam sua chegada. As Olimpíadas de Paris 2024 terão início antes mesmo da cerimônia oficial. No dia 24 de julho, o futebol masculino e o rúgbi de sete darão início às competições. A cerimônia de abertura, programada para sexta-feira (26), será transmitida em diversos canais de televisão.

Lady Gaga homenageou Tony Bennett

Lady Gaga prestou uma emocionante homenagem ao seu falecido amigo e colaborador musical, Tony Bennett, no primeiro aniversário de sua morte. Bennett, uma lenda do jazz e do standard norte-americano, faleceu aos 96 anos em 21 de junho de 2023 após lutar contra o Mal de Alzheimer.

A amizade entre Gaga, de 38 anos, e Bennett floresceu através de suas colaborações musicais, resultando em dois álbuns de sucesso: Cheek To Cheek em 2014 e Love For Sale em 2021. Eles eram tão próximos que os últimos shows de Bennett foram ao lado de Gaga, em duas apresentações no icônico Radio City Music Hall em agosto de 2021, celebrando o 95º aniversário do cantor.

No Instagram, Gaga compartilhou uma foto em preto e branco com Bennett, iniciando com a frase: “Já se passou um ano desde que Tony faleceu”. Ela expressou sua gratidão pela amizade contínua com a esposa de Bennett, Susan, pelo legado do jazz que ele deixou e pela comunidade de músicos que o amavam. “Vamos continuar sentindo sua falta”, concluiu Gaga.

Love For Sale, o último álbum colaborativo de Bennett e Gaga, foi lançado em outubro de 2021 pelas gravadoras Universal Music e Sony Music, e está disponível nas plataformas digitais. O álbum, um tributo a Cole Porter, é uma celebração do duradouro amor e amizade entre os dois artistas.