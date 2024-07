MC Ryan SP adia shows após ter visto americano reprovado

MC Ryan SP teve que cancelar sua turnê internacional depois de ter seu visto de trabalho negado pelo Consulado dos Estados Unidos. O cantor compartilhou a notícia com seus fãs por meio das redes sociais, onde gravou um vídeo explicando a situação e pedindo desculpas aos fãs norte-americanos.

“Preciso mandar um recado à galera dos Estados Unidos. Tô agora no Consulado com a minha equipe e fui reprovado por causa da segurança. O visto de trabalho foi reprovado, mas o de turismo, que é o de 10 anos, eu tenho. Acabei de ser reprovado, é a maior m*rda”, disse Ryan visivelmente desapontado.

Ele lamentou profundamente o ocorrido, ressaltando o quanto esperava por essa oportunidade. “Meu visto de trabalho foi reprovado e eu não vou conseguir fazer os shows dos Estados Unidos. Esperei muito tempo pra voltar porque a primeira vez que eu fui, foi uma experiência incrível. Maior tiração, papo reto! Sonhos dos ‘trutas’ indo pro lixo por causa de terceiros, mas, vou fazer o que”.

Apesar do revés, Ryan informou que a viagem ainda está mantida, embora as apresentações possam ser adiadas. “Acho que, talvez, vamos ter que remarcar tudo. Vou estar por aí, mas mesmo assim… Faz quatro horas que tô aqui, acordei cedo, na verdade, nem dormi”.

O cantor também compartilhou um momento emocional de um de seus produtores chorando pela situação. “Avisei que ia dar errado. Tava sentindo, a gente tá aqui faz uma ‘cota’ pra fazer o gosto dos contratantes lá do outro lado. Tava sentindo e falei pra eles que era pra nós irmos somente pra fazer o clipe e os ‘trampos’ do álbum. Meus produtores estão chorando. Imagino a dor deles, quantas pessoas não tem vontade de ir aos Estados Unidos, isso é tiração, nem sei o que falar para os caras”, desabafou Ryan. A notícia deixou os fãs desapontados, mas muitos manifestaram apoio ao cantor nas redes sociais, esperando que a situação seja resolvida em breve.

Carreira de MC Ryan SP

MC Ryan SP ganhou destaque no cenário musical com os hits Revoada Sem Você, Favela e Vergonha Pra Mídia, sendo este último em colaboração com MC Kevin e Salvador da Rima. Em 10 de agosto de 2022, ele firmou um contrato com a Warner Music Group, tornando-se o primeiro artista de funk a ser contratado por ela. Além disso, MC Ryan SP também é representado pela GR6 Music, uma das maiores gravadoras de funk no Brasil.

Em 30 de agosto de 2022, MC Ryan SP alcançou o topo das paradas do Spotify (Top #1). Na mesma semana, sua música Casei Com a Putaria, em parceria com MC Paiva, atingiu 30 milhões de visualizações no YouTube. No mês seguinte, a canção Felina de WIU, com participação de Matuê, Teto, Oruam e Ryan, chegou ao top 3 no Spotify, ao topo da parada de Hip-Hop/Rap da Apple Music.