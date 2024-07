Zé Neto e Cristiano tem o segundo álbum mais ouvido no Spotify

No último domingo (21), a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano comemorou o segundo lugar na lista dos álbuns mais ouvidos da semana no Spotify.

Se trata do álbum Intenso, Vol 2 (Ao Vivo), resultado da gravação do DVD Intenso.

Vale lembrar que o projeto será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo – Bruno, inclusive, é o compositor de Foi Intenso.

Na última terça-feira (16), eles também apareceram na segunda posição da lista Billboard Brasil Artistas 25.

Já na lista Hot 100, a dupla emplacou cinco faixas entre as 100 mais ouvidas nos serviços de streaming. A melhor colocada, na oitava posição, ficou com Foi Intenso, uma colaboração com Ana Castela.

“Estamos vivendo um sonho aqui hoje. Podendo gravar o repertório que sempre sonhamos, que é a nossa essência, tudo de que mais gostamos está aqui, e vocês estão deixando este momento ainda mais especial. O Intenso representa muito na nossa carreira, queremos romper com o comum, e acreditamos que isso está acontecendo”, comentaram Zé Neto & Cristiano.

Zé Neto e Cristiano lançam ‘Melação’ com participação de Luan Santana

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano lançou nesta semana, a inédita faixa colaborativa Melação, que conta com a participação do astro sertanejo Luan Santana. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre.

“A gente acredita que este lançamento será um dos mais fortes do Intenso, o feat com o Luan era algo muito pedido pelos nossos fãs, a recepção foi linda no palco, todos cantaram alto. Nas nossas redes sociais sentimos que Melação é uma das mais pedidas, então já decidimos divulgar e acabar com a ansiedade do público e nossa também”, comentam Zé Neto e Cristiano.

As outras quatro faixas inéditas serão: Ela Sonhou, Dez Sinais, Devolve Eu e Homem da Casa que complementam o segundo volume do DVD Intenso. Os clipes ficarão disponíveis respectivamente nas próximas sextas-feiras, sempre ao meio-dia.

O DVD Intenso será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo – Bruno, inclusive, é o compositor de Foi Intenso.

Este é o segundo projeto realizado após Zé Neto & Cristiano assumirem a gestão da própria carreira, o primeiro foi o DVD Escolhas que se tornou o álbum mais ouvido do país nas plataformas digitais.

Melação também conta com o seu clipe oficial já disponível no YouTube.

Ouça: