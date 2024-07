Kim Jae Joong relata invasão de fã em sua casa

O cantor Kim Jae Joong esteve em um programa de TV no canal coreano MBC, onde compartilhou histórias sobre seus fãs obsessivos, chamados de “sasaengs”. Recentemente, ele lançou seu novo álbum, Flower Garden.

No estúdio, o apresentador Kim Sook apresentou o artista como “o auge da beleza fria e alguém que se parece com gelo seco humano”.

Ao ser questionado se ele acreditava em fantasmas, ele surpreendeu os apresentadores e o público com sua resposta. “O que é mais assustador do que fantasmas são as pessoas. Posso ser a pessoa mais assediada por fãs obsessivos na Coreia”, afirmou.

“Ouvi dizer que um fã sasaeng veio até sua casa no meio da noite e segurou sua mão”, mencionou Kim Sook. “Isso não é verdade. Ela não apenas segurou minha mão, ela me beijou”, relatou.

Kim Jae Joong disse que acordou em casa se sentindo estranho e encontrou uma mulher desconhecida em cima dele. Pensando ser um sonho, ele tentou voltar a dormir, mas ao acordar novamente percebeu que a mulher ainda estava lá, tendo conseguido entrar em sua casa.

Ele também surpreendeu a audiência ao revelar que alguém vinha à sua casa todas as noites para tocar a campainha. A pessoa logo foi presa pela polícia, o motivo de causar o incômodo ao artista era porque ela estava apertando a fechadura da porta para sentir o toque de Kim Jae Joong. Vale lembrar que a maioria das fechaduras na Coreia do Sul são eletrônicas, necessitando de apenas uma senha numérica para entrar na casa.

O assunto foi muito comentado nas redes sociais, tanto na Coreia, quanto pelo mundo. Os fãs demonstraram empatia quando o cantor revelou a história.