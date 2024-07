Jennifer Lopez mantém aliança de casamento com Ben Affleck

Jennifer Lopez, que está prestes a completar 55 anos nesta quarta-feira (24), foi vista em Nova York nesta segunda-feira (22) após uma sessão de treino na academia, ainda usando sua aliança de casamento, apesar da ausência de Ben Affleck em sua recente festa de aniversário.

A cantora e atriz celebrou seu aniversário antecipadamente no último domingo (21) em uma festa realizada nos Hamptons. O evento, que aconteceu no restaurante Arthur & Sons, foi descrito pelo chef Joe Isidori como uma celebração íntima com “muitas histórias sinceras” e “momentos incríveis”.

Lopez, que parecia estar de bom humor e aproveitou o fim de semana com família e amigos, compartilhou fotos sorridentes das festividades nas redes sociais. No entanto, rumores indicam que Ben Affleck não esteve presente na comemoração, alimentando especulações sobre a atual situação do relacionamento do casal.

Fontes revelaram à revista People que Affleck ficou de fora das festividades, e há rumores de que o casal está enfrentando dificuldades. Recentemente, Jennifer e Ben teriam colocado sua mansão à venda e passaram o feriado de 4 de julho em locais diferentes, com Affleck permanecendo em Los Angeles enquanto Lopez esteve nos Hamptons.

Apesar das especulações sobre uma possível separação, Lopez continuou a exibir sua aliança de casamento, sinalizando que, apesar das adversidades, a conexão com Affleck ainda é importante para ela.

Suposta crise no relacionamento de Jennifer Lopez

Recentemente, surgiram rumores sobre problemas no relacionamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez, mas uma fonte próxima do casal esclareceu que essas questões não têm relação com a fama da estrela. Segundo a revista People, a alegação de que Affleck não estava preparado para a atenção e o status de superstar de Lopez não é verdadeira. Em vez disso, há “questões mais profundas” envolvidas no relacionamento.

Apesar de comemorarem o segundo aniversário de casamento no início desta semana, Jennifer e Ben passaram o tempo separados. Lopez estava nos Hamptons com Violet, a filha de 18 anos de Affleck, e amigos, enquanto ele se encontrava em Los Angeles. Recentemente, o casal tem vivido em residências separadas, mas continuam a se mostrar unidos em eventos familiares, como a formatura de Violet. No entanto, eles não estavam juntos no Dia das Mães em maio, embora Lopez tenha compartilhado uma breve homenagem a Affleck no Instagram no Dia dos Pais em junho.

Na quarta-feira (10), Ben Affleck foi visto em Los Angeles sem sua aliança de casamento, o que gerou especulações adicionais sobre o estado de seu relacionamento com Jennifer Lopez. Apesar disso, o casal havia sido fotografado usando suas alianças recentemente, e a fonte revelou que estão “focados em suas vidas separadas” e não têm planos de verão juntos.

Affleck tem morado em uma casa alugada em Brentwood há cerca de dois meses, enquanto continua focado no trabalho e passando tempo com seus filhos com Jennifer Garner: Violet, 18, Seraphina, 15, e Samuel, 12. Lopez, por sua vez, tem se dedicado a um novo projeto com a Netflix, adaptando o romance “Happy Place”, de Emily Henry. Apesar dos rumores e da ausência de suas alianças em algumas ocasiões, ambos continuam a manter uma aparência de união em eventos públicos, incluindo as celebrações de formatura dos filhos de Affleck.