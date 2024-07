The Pretenders anuncia mais datas de turnê no Reino Unido - (crédito: TMJBrazil)

Na última segunda-feira (22), a banda de rock anglo-americana The Pretenders anunciou novas datas de sua turnê pelo Reino Unido ainda em 2024.

Vale lembrar que esses shows adicionais fazem parte da série de datas anunciadas anteriormente que deveriam ocorrer em fevereiro e março, mas foram transferidas para o final do ano, após Chrissie Hynde sofrer uma lesão no joelho.

Eles agora acontecerão ao longo de outubro, com os ingressos existentes permanecendo válidos para os shows remarcados.

Segundo o site NME, a banda segue com a agenda cheia. Eles estão abrindo o show do Foo Fighters em algumas datas de sua turnê americana ‘Everything Or Nothing‘ e estão programados para se apresentar no Isle Of Wight Festival 2024.

A vocalista, Hynde elogiou recentemente Taylor Swift depois de assistir um de seus shows da ‘Eras Tour’.

“Eu vi Taylor Swift (você deve ter ouvido falar dela) em um show outro dia. Apenas mostra o que uma garota com um violão pode fazer. A última vez que amei tanto um show foi Aldous Harding. Você se lembra de mim delirando sobre isso.”, afirmou.

“Então, se você ainda não o fez, vá lá e compre um violão. Você nunca mais estará sozinho enquanto tiver ele ao seu lado. Vejo vocês em breve!”, finalizou.

Vale lembrar que as apresentações acontecem em outubro e novembro A maioria das apresentações já estão com ingressos esgotados.

The Pretenders lança o inédito single “A Love”

A banda de rock anglo-americana The Pretenders lançou na última semana, o single inédito A Love, que faz parte do novo e tão aguardado álbum do grupo, Relentless, com lançamento previsto para o dia 15 de setembro de 2023 pela Warner Music, via Parlophone Records.

A Love atinge um senso instantâneo de classicismo dos Pretenders, já que a letra crua e emotiva da compositora e vocalista Chrissie Hynde é impulsionada pela assinatura sonora da banda.

Sobre o single A Love ela afirma: “Eu acho que essa é a música com o som mais tradicional da banda no álbum, bem aos moldes de ‘Kid’ ou ‘Talk of the Town’”.

A inédita faixa chega após uma apresentação surpresa do grupo no festival Glastonbury, no Reino Unido, com os convidados especiais Johnny Marr e Dave Grohl. O Jornal britânico The Telegraph descreveu a faixa como “uma surpresa emocionante, rock, melodiosa e cheia de atitude ambientada no Park Stage”, enquanto o Metro afirmou: “The Pretenders deixou os fãs verdadeiramente maravilhados”.

