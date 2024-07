Céline Dion fará retorno à música com apresentação nas Olimpíadas de Paris

Céline Dion, conhecida como o rouxinol do pop, está programada para fazer seu grande retorno à música na próxima sexta-feira, dia 26 de julho, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. A informação foi divulgada pela revista Variety.

Por enquanto, os representantes da artista não comentaram a notícia. Na manhã desta terça-feira (23), Céline chegou a Paris e foi recebida calorosamente pelos fãs ao sair de seu hotel.

Céline Dion chega a Paris em meio a especulações de que irá cantar na abertura das Olímpiadas #PARIS2024 Ela está afastada dos palcos há mais de 4 anos, primeiro por conta da pandemia e depois por conta do diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida.

pic.twitter.com/vCu593LHzc — Eixo Político (@eixopolitico) July 23, 2024

Caso se confirme, a apresentação nas Olimpíadas será a primeira de Céline Dion após ela ter revelado ao mundo seu diagnóstico de síndrome da pessoa rígida. Esta doença autoimune rara provoca rigidez muscular progressiva, afetando o controle de sua voz.

Em uma entrevista à BBC em junho, a cantora mencionou a possibilidade de realizar uma nova residência em Las Vegas no futuro próximo. “Temos trabalhado muito para montar esse show, porque estou de volta… estarei no palco. Não sei quando exatamente, mas confie em mim, vou gritar bem alto.”

Céline já realizou várias residências em Las Vegas anteriormente, sendo a mais recente Céline no The Colosseum at Caesars Palace, que se encerrou em 2019 após oito anos em cartaz.

No documentário Eu Sou: Céline Dion, lançado pelo Prime Video, a artista revisita sua própria história e narra o presente momento. Em uma entrevista ao programa norte-americano Today, quando questionada sobre o impacto da doença em sua vida, Céline afirmou estar determinada a se recuperar.



“[A síndrome] Não me tirou nada. Eu voltarei aos palcos. Mesmo que eu tenha que rastejar, mesmo que eu me comunique com as mãos. Mas voltarei”, disse. “Eu sou Céline Dion. Eu quero e sinto falta disso.”

Se o retorno de Céline Dion se concretizar nas Olimpíadas de Paris, será um momento histórico, marcando a resiliência e a paixão da artista pela música.

A Luta de Céline Dion contra a Síndrome da Pessoa Rígida

Além do aguardado retorno de Céline Dion ao palco nas Olimpíadas de Paris 2024, a jornada da artista nos últimos anos tem sido marcada por uma batalha pessoal contra a síndrome da pessoa rígida, uma condição rara e debilitante.

A síndrome da pessoa rígida é uma doença autoimune que provoca rigidez muscular progressiva, afetando severamente a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. Os sintomas incluem espasmos musculares dolorosos e intensos, que podem ser desencadeados por estímulos mínimos como ruídos ou toques.

No caso de Céline, a doença impactou drasticamente sua capacidade de controlar a voz, uma ferramenta essencial para sua carreira.

Em várias entrevistas, incluindo uma recente à BBC, Céline compartilhou os desafios que enfrenta diariamente. “A doença tem causado espasmos tão severos que fraturaram algumas das minhas costelas”, revelou. No entanto, apesar da gravidade da condição, Céline mantém uma atitude positiva e determinada.

Ela tem se submetido a tratamentos intensivos e a uma rigorosa rotina de reabilitação na esperança de recuperar sua capacidade de performar.

Céline Dion não é apenas uma das vozes mais reconhecíveis do mundo, mas também um exemplo de resiliência. Desde o início de sua carreira em 2008, ela conquistou o coração de milhões com seu talento e carisma. Sua trajetória inclui inúmeros prêmios e recordes de vendas, solidificando seu status como uma das maiores artistas de todos os tempos.

A história de Céline Dion é uma poderosa lembrança de que, mesmo diante das maiores adversidades, a paixão e a determinação podem prevalecer. Seu retorno às Olimpíadas promete ser um momento emocionante e inspirador para fãs ao redor do mundo, celebrando não apenas sua música, mas também sua incrível força e coragem.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis