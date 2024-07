Beyoncé libera “Freedom” para Kamala Harris na corrida presidencial

“Cause a winner don’t quit on themselves” ?

Em uma reviravolta empolgante na corrida presidencial dos Estados Unidos, Beyoncé deu sua autorização para que Kamala Harris use o poderoso hino Freedom, do álbum Lemonade (2016), como parte de sua campanha. A confirmação foi feita pela CNN, que relatou que a vice-presidente dos EUA contará com o apoio de uma das maiores estrelas da música pop em sua jornada rumo à Casa Branca.

De acordo com uma fonte próxima à equipe de Harris, a autorização foi dada diretamente por Beyoncé, uma decisão que pode influenciar positivamente a imagem da candidata. A confirmação veio na última segunda-feira (22), quando Kamala Harris fez sua primeira aparição oficial ao som da faixa Freedom ao chegar na sede da sua campanha eleitoral.

A música, que se destaca pela sua mensagem de empoderamento e resiliência, parece alinhar-se perfeitamente com o espírito de luta e determinação que Harris pretende transmitir aos eleitores.

Apesar de Beyoncé ainda não ter se manifestado publicamente em apoio direto à candidatura de Kamala, a liberação da canção sugere um possível endosse implícito da artista. Representantes de Harris acreditam que o suporte de Beyoncé pode servir como uma importante voz de influência na campanha.

Recentemente, o cenário político dos EUA sofreu uma mudança significativa quando o presidente Joe Biden anunciou sua desistência de concorrer à reeleição. A decisão deixou Kamala Harris como a principal candidata do Partido Democrata para enfrentar o republicano Donald Trump nas próximas eleições.

A aprovação de Freedom por Beyoncé, uma artista conhecida por seu impacto cultural e ativismo, pode ser vista como um impulso estratégico para Harris, especialmente em um momento em que o apoio popular e o engajamento são cruciais.

A escolha de Freedom como trilha sonora para sua campanha não é apenas uma estratégia de branding, mas também um reflexo dos valores de luta e superação que Harris deseja promover. Com o recente endosso por parte de líderes do partido e o apoio indireto de uma figura tão influente como Beyoncé, a campanha de Kamala Harris está se preparando para uma disputa eleitoral dinâmica e cheia de significado.

Este apoio simbólico pode ser uma poderosa adição à campanha presidencial de Harris, e Freedom pode muito bem se tornar um hino emblemático em sua jornada para a Casa Branca.

Por que “Freedom” é a escolha de Kamala Harris?

A escolha de Freedom como trilha sonora para sua campanha não é apenas uma estratégia de branding, mas também um reflexo profundo dos valores de luta e superação que Kamala Harris deseja promover. A canção, que faz parte do aclamado Lemonade, é um hino de empoderamento, resiliência e autonomia, temas que ressoam fortemente com a mensagem da campanha de Harris.

Freedom se destaca pela sua poderosa combinação de letras inspiradoras e uma batida contagiante, encapsulando uma mensagem de perseverança e coragem. A letra da música, que destaca a importância de lutar pelos próprios direitos e superar adversidades, alinha-se com a narrativa da campanha de Harris, que busca inspirar e mobilizar eleitores através de uma mensagem de mudança e progresso.

Além disso, a escolha dessa faixa reflete a conexão de Harris com a diversidade e a luta por justiça social, aspectos centrais de sua plataforma política. A utilização de uma música que enfatiza a liberdade e a autodeterminação pode ajudar a ressoar com eleitores que valorizam esses princípios e reforçar a imagem de Harris como uma candidata que luta pela equidade e pelos direitos humanos.

Com o apoio indireto de Beyoncé e a escolha estratégica de Freedom, a campanha de Kamala Harris está posicionando-se para uma eleição com uma forte mensagem de transformação e empoderamento.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis