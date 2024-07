Irene Ravache, abriu o coração sobre como enxerga a atual fase da sua vida artística, e descreveu as expectativas pela chegada dos 80 anos, que serão completados no próximo dia 6 de agosto.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz refletiu sobre a terceira idade, e se recusou sobre já ter se submetido a realização de procedimentos estéticos. "Oitenta anos é só um número, mas um número que tem uma marca. Seja como for, eu não mexi no meu rosto. Fui envelhecendo com ele", disse.

"Tomei essa decisão porque posso me ver com essa idade. Eu aguento. E isso é transgressor", explicou Irene Ravache. Longe das novelas desde o remake de Éramos Seis (2020), a atriz afirmou que ainda sente vontade de se desafiar nas telinhas, e confessou que ainda possui um sonho específico.

"Tenho vontade de fazer um personagem masculino", revelou ela, que pode ser vista na reprise de A Viagem (1994), no canal Viva.

O post Irene Ravache fala sobre realização de procedimentos contra envelhecimento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.