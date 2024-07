Isis Valverde abriu o coração sobre a vida pessoal, durante interação com alguns dos seus milhares de seguidores nas redes sociais, durante a madrugada desta terça-feira (23). A atriz surpreendeu ao ter confessado sobre aumentar a família novamente.

Em seus Stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu sobre o desejo de ter mais filhos. "Menina, não é que passa pela minha cabeça?", confessou ela, que é mãe de Rael, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o modelo André Resende.

Atualmente noiva do empresário Marcus Buaiz, Isis Valverde afirmou que mesmo com os planos, existem outras prioridades no momento. "Passa pela minha cabeça, mas estou com tanto projeto que agora que estou de férias não estou nem acreditando", disse.

Em tempo, Isis Valverde e Marcus Buaiz recentemente remarcaram a data do casamento, que estava previsto para acontecer em novembro deste ano, em decorrência da recente descoberta de câncer de Rosalba Nable, mãe da atriz.

O post Noiva, Isis Valverde abre o jogo sobre planos de aumentar a família foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.