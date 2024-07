Músico do Katinguelê é demitido e explica motivo

O percussionista Mário Rosa utilizou o Instagram para comunicar sua saída do grupo Katinguelê após quatro décadas de dedicação. Segundo Rosa, ele foi demitido devido ao uso de “roupa inadequada nos shows”. A decisão pegou muitos fãs de surpresa, e o músico fez questão de agradecer pelas mensagens de apoio que recebeu.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os meus fãs e amigos, por tantas mensagens que venho recebendo com tanto carinho. Muitas pessoas estão me questionando sobre a minha saída do grupo Katinguelê, pois estão recebendo informações de que eu fiz o pedido de saída. Para finalizar esse assunto de tantas dúvidas, resolvi me pronunciar, porque vocês amigos e fãs merecem todo o meu respeito, consideração e uma satisfação concreta da minha saída”, escreveu Mário Rosa em um comunicado nas redes sociais.

Ele ainda esclareceu que nunca pediria para sair voluntariamente do grupo que tanto significa para ele: “Para quem me acompanha no grupo Katinguelê, desde o nascimento do grupo, sabem o quanto ele simboliza na minha vida, e jamais iria pedir para sair. Mas infelizmente depois de 40 anos de Katinguelê, pediram a minha saída (fui mandado embora), por motivo de roupa inadequada em shows. Agradeço mais uma vez a todos, por tanto carinho e preocupação, por esse motivo resolvi esclarecer”.

Mário Rosa e a trajetória no Katinguelê

Mário Rosa fazia parte do Katinguelê desde 1984 e já havia comunicado sua saída no mês passado: “Venho comunicar a vocês amigos, fãs, que me acompanham na minha trajetória de 40 anos de carreira que não faço mais parte do Katinguelê. Quero agradecer a todos pelo carinho, encerro esse ciclo com muita fé e paz!”.

O Katinguelê, conhecido por sucessos como “Inaraí”, “Lua Vai” e “No Compasso do Criador”, teve o cantor Salgadinho como vocalista até 2001. Atualmente, a banda é formada por Gui (voz e cavaco), Udi (voz e pandeiro) e Téo (coro e reco). Até o momento, o grupo não se manifestou sobre a saída de Mário Rosa.

A saída do percussionista marca o fim de uma era para o grupo que teve grande destaque nos anos 1990. Os fãs aguardam mais detalhes sobre o futuro do Katinguelê e os próximos passos de Mário Rosa em sua carreira musical.