Pe Lu se pronuncia após Restart cancelar shows da turnê

A banda Restart anunciou o cancelamento de dois shows da turnê de despedida Pra Você Lembrar, que seriam realizados em Salvador no dia 03 de agosto e em Goiânia no dia 10 do próximo mês. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o grupo explicou que a decisão foi tomada “por questões que impactam diretamente na logística para a realização” das apresentações.

O reembolso dos ingressos e das experiências adquiridas será feito automaticamente pela plataforma Tickt360, conforme informado pela banda. “Esperamos poder encontrá-los nas outras datas da turnê”, conclui a nota. A notícia gerou indignação entre alguns fãs, que expressaram sua frustração nas redes sociais.

“Isso é inadmissível não importa de quem seja a culpa”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Entendo que não é culpa de vocês, mas faltando 11 dias pro show, sabe… Passagem e hospedagem pagos, sacanagem”. Apesar da insatisfação, alguns fãs também defenderam a banda: “A frustração é válida, o hate nunca é…”, ressaltou um terceiro.

Justificativa de Pe Lu, integrante da Restart

Para esclarecer a situação, Pe Lu, um dos integrantes da Restart, gravou um vídeo explicando os motivos dos cancelamentos. Ele afirmou que nenhum artista gosta de cancelar shows e destacou que a turnê de despedida está sendo realizada com muito esforço. “A gente está fazendo na raça. Nenhum de nós ganhou um adiantamento milionário. A gente só tinha uma ideia, uma vontade, arrumamos um parceiro pra entrar nessa com a gente e foi isso”, disse.

Pe Lu também mencionou que essa é a maior turnê que a banda já fez desde a sua criação, há 16 anos. “Nunca tivemos uma produção tão grande, iluminação, telão, palco, realmente o show está lindo. Mas um show desse tamanho custa muito caro para ir para os lugares e às vezes essa conta não bate”, explicou.

O músico reiterou que a banda sempre manteve uma relação transparente com os fãs, mesmo em situações difíceis. “Eu garanto para vocês que a gente faria qualquer um desses shows ganhando nenhum dinheiro. Mas a gente não pode abrir mão do que imaginamos artisticamente para ela e entregar um show menor ou mais simples”, afirmou.

A turnê de despedida continua com datas em diferentes cidades até outubro deste ano. Pe Lu, em nome dos colegas de banda, pediu desculpas aos fãs de Salvador e Goiânia. “Eu sei que é muito chato lidar com cancelamento de show, sei que tem gente que está esperando há muito tempo por esses momentos e eu garanto pra vocês que a gente também estava. Mas às vezes as coisas não saem exatamente como a gente planejou. Do nosso lado, a gente fez tudo que era possível pra tentar levar o show aí para vocês. Mas não deu”, concluiu.