Luana Piovani comenta sobre sua fama de ‘polêmica’

Nesta terça-feira (23), a atriz Luana Piovani comentou sobre sua fama de ser polêmica, durante entrevista ao jornalista português Manuel Luís Goucha.

“Falo de beleza, comportamento, maternidade, paternidade, feminismo, machismo. Pouquíssimas pessoas reagem muito mal às minhas publicações. As pessoas reagem maravilhosamente bem”, disse.

“Reagem mal os atingidos, os que vestiram a carapuça, e os que não têm conteúdo na vida para vender programas diários – e que daí me ‘pegam’, porque sou um prato cheio”, disparou.

“Eu caguei, não estou nem aí! Essas pessoas [haters] não pagam as minhas contas, não estão dentro da minha casa, não frequentam a minha mesa”, afirmou.

“Eu não vivo do meu Instagram, não faço publicidades, não vivo disso. No Instagram eu opero milagres. Junto as pessoas que não têm as coisas e vou resolvendo a vida delas. Eu comunico, dou voz às coisas. Não fico ali postando óleo para celulite, produtinho para estria, essas coisas que não funcionam e não existem. Sou incapaz de dizer para alguém comprar alguma coisa que eu mesma não tenha usado”, finalizou.

Processando Luana Piovani, mãe de Dado Dolabella não vai à audiência

A treta judicial que envolve a mãe de Dado Dolabella e Luana Piovani ganhou um novo capítulo. Isso porque Pepita Rodrigues não compareceu à audiência do processo que move contra a atriz, por difamação. A ação teve início após a ex-mulher de Pedro Scooby afirmar em público que recebeu uma ligação de Pepita, pedindo ajuda após apanhar do filho.

Segundo o jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a audiência preliminar já aconteceu no dia 13 deste mês, mas para surpresa de muitos, nenhuma das duas compareceram. Acontece que Piovani vive em Portugal há pelo menos cinco anos, e por isso, não foi oficialmente citada no processo.

Além disso, a intimação enviada a Luana não pôde ser entregue, já que foi enviada ao endereço antigo da atriz, em São Paulo. A correspondência retornou aos correios com a mensagem “Mudou-se”.

Contudo, Pepita, por sua vez, também não pôde ser intimidada, porque não foi encontrada e logo, não compareceu à audiência em que moveu contra Luana. A ausência da mãe de Dado levantou burburinhos de que talvez tenha desistido de seguir com a ação.

Vale lembrar que na época em que Pepita registrou o boletim de ocorrência, ela declarou em depoimento: “Ela (Piovani) me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que liguei para ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão para mim”.

Confira: