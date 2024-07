DJ Kali fala de carreira e machismo na indústria da música

DJ Kali, que participou do ‘The Circle Brasil’, vive um momento muito importante na sua carreira como DJ. Ela que já chegou a fazer apresentações na Ásia, México EUA e tocou em diversas capitais do Brasil, revelou que esse ano está investindo 100% na sua carreira na música, produzindo músicas autorais e também citou os episódios de machismo que sofreu desde que começou a trabalhar nesse ramo.

“Eu comecei como DJ quando trabalhava na Ásia, como modelo. Confesso que na época não via como uma profissão, até mesmo pela minha inexperiência, mas com o passar do tempo, fui me apaixonando e isso me motivou a estudar mais e investir nessa carreira. Hoje, meu foco está 100% na minha carreira musical, tenho projetos sendo desenvolvidos, planejo lançar o meu primeiro EP no primeiro semestre de 2025, com participações especiais”, explicou.

Kali falou sobre os desafios de ser mulher e trabalhar na indústria da música.

“São diversos os desafios que nós mulheres DJ enfrentamos no mercado da música. O primeiro é a falta de representatividade, o que só dificulta o reconhecimento e a valorização do meu trabalho. Além das dificuldades de oportunidade e o sexismo, que nos prejudicam diariamente a alçar voos mais altos e nos faz sentir constantemente subestimadas”, cita a artista.

Ela confessou que quase desistiu da carreira no passado por sofrer da síndrome da impostora e aproveitou para encorajar outras mulheres que estão passando por isso nas suas carreiras.

“Eu enfrentei a síndrome do impostor em alguns momentos da minha carreira como DJ. Houve diversas vezes que me sentia inadequada ou incapaz, questionando se realmente merecia estar onde estava, fazendo show naqueles eventos grandes e duvidando constantemente das minhas conquistas. Até que foi chegando um momento que isso foi virando um fardo tão pesado que comecei a fugir de futuras conquistas e cogitei desistir da minha carreira. Foi minha rede de apoio de familiares e amigos na época, e também terapia que fizeram com que eu percebesse o que estava passando e buscasse me auto descobrir e enxergar o meu verdadeiro valor. Hoje, costumo falar muito nas minhas redes sociais sobre isso, que devemos cuidar da nossa saúde mental, incentivar as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos e não deixar nunca que ninguém diminua o seu verdadeiro valor”, finalizou.