Fernanda Torres disputa prêmio com Lady Gaga e Tilda Swinton em Veneza - (crédito: TMJBrazil)

Em entrevista ao jornal J10, de Aline Midlej, a atriz Fernanda Torres falou nesta terça-feira (23) sobre a expectativa da estreia do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, nos festivais de Veneza e Toronto.

Ainda Estou Aqui retrata a vida de Eunice Paiva, uma mulher forte com cinco filhos, cuja vida é virada do avesso após a prisão e tortura até a morte de seu marido, Rubens Paiva, por agentes da ditadura militar. Fernanda Torres interpreta Eunice nas fases iniciais de sua vida, enquanto Fernanda Montenegro assume o papel nas fases posteriores, quando Eunice é diagnosticada com Alzheimer. Selton Mello interpreta Rubens Paiva.

Torres expressou sua admiração pela personagem e pela história que o filme conta, “É a história da Eunice Paiva, que é essa mulher com cinco filhos. O Selton [Mello] faz o Rubens. Esse homem [pai de Rubens e marido de Eunice] é chamado para depor. Estaciona a polícia na frente da casa dele, ele é levado e é torturado até a morte. Eu vivo ela nas duas primeiras fases, quando o marido morre e depois, quando ela consegue o óbito. Mamãe [Fernanda Montenegro] vive ela na terceira fase, porque ela teve Alzheimer, porque é um filme sobre esquecimento também. Geralmente, quando se faz um filme sobre a ditadura mostra-se a guerrilha, o movimento político. Mas esse é sobre o impacto disso numa família, que poderia ser a minha ou a sua. Acho que qualquer um vai se identificar e pensar sobre o que significa um regime autoritário, na verdade. Se vier um prêmio, ótimo. Mas eu te garanto que o grande prêmio, assim, de qualquer trabalho, é a feitura dele, sabe?“

O filme ‘Ainda estou aqui’, do diretor brasileiro Walter Salles, foi selecionado para a competição principal do Festival de Cinema de Veneza. Esse é o primeiro filme original Globoplay e vai ter estreia mundial no festival. O filme estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e… pic.twitter.com/0vYum2P5vq — GloboNews (@GloboNews) July 24, 2024

Confira alguns momentos entre as duas atrizes

O Festival de Veneza é um dos mais prestigiados do mundo, e a competição deste ano promete ser acirrada, com filmes de grandes diretores como Pedro Almodóvar, que dirige Tilda Swinton, uma das favoritas para o prêmio de melhor atriz. Em 2022, Cate Blanchett levou a Volpi Cup por seu papel em Tár, e em 2023, Cailee Spaeny venceu por sua interpretação de Priscilla Presley em Priscilla. Nenhuma atriz brasileira conquistou o prêmio até hoje.

“Ainda Estou Aqui” de Walter Salles uma história de resistência e luta

Ainda sem data de estreia definida no Brasil, Ainda Estou Aqui promete ser um dos filmes mais aguardados do ano, tanto pelo seu conteúdo histórico e emocional quanto pela qualidade artística do elenco e da direção.

Esta produção é uma obra original do Globoplay, realizada em parceria com VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com Arte France Cinéma. O filme é uma celebração do talento brasileiro e uma homenagem à luta incansável por justiça e memória.

Na adaptação para o cinema, Walter Salles retorna à direção após mais de uma década sem lançar novos projetos. o filme marca uma coprodução entre Brasil e França, com a distribuição internacional sendo conduzida pela Sony Pictures Classics. A produção também conta com a participação de nomes renomados como Marjorie Estiano e Antonio Saboia, que completam o elenco nas diversas fases da vida de Eunice.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis