Karol G fecha turnê "MAÑANA SERÁ BONITO" com público de 1 milhão

TE QUEDÓ GRANDE LA BICHOTA!

A cantora Karol G encerrou, nesta quarta-feira (23), a última das quatro datas madrilenhas da turnê MAÑANA SERÁ BONITO. Os shows na Espanha foram também os últimos da gira e, agora, ela deve tirar férias antes de se dedicar a um novo trabalho.

Com transmissão ao vivo, o evento contou com um repertório de mais de 30 faixas e a consagração absoluta da artista, que lotou estádios pelos Estados Unidos, América hispânica e, consequentemente, Europa. “Esta turnê mudou a minha vida”, disse, no palco.

“Depois de quase setenta noites, hoje vou dizer que esta noite vai ser a mais fodona da minha carreira”, disse a popstar, que além de interpretar clássicos, chorou e incluiu no set o merengue “Si Antes Te Hubiera Conocido”, lançado já na reta final.

MÚSICA: Karol G chora e vibra com o fim grandioso da turnê de 2 anos “MANANÃ SERÁ BONITO”, nesta noite. pic.twitter.com/udfBN5SmRN — Henrique Venire/ Portal de Noticias (@Henrique_Venire) July 24, 2024

Com mais de 65 mil pessoas presentes, o evento também teve transmissão ao vivo, somando mais de 1 milhão de espectadores.

A turnê MAÑANA SERÁ BONITO não apenas consolidou Karol G como uma das principais artistas do cenário musical atual, mas também demonstrou seu poder de lotar estádios e conectar-se com fãs ao redor do mundo. A combinação de seu talento vocal, presença de palco e letras emotivas criou uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Karol G agora se prepara para um merecido descanso antes de se lançar em novos projetos. A expectativa é alta para o que a artista trará a seguir, e os fãs estão ansiosos para ver como ela continuará a evoluir e surpreender.

A jornada de MAÑANA SERÁ BONITO pode ter chegado ao fim, mas o impacto duradouro dessa turnê e álbum certamente permanecerá nos corações de milhões de fãs ao redor do mundo.

“MAÑANA SERÁ BONITO” e seus grandes sucessos

O LP MAÑANA SERÁ BONITO, lançado em 2023, teve como carro-chefe a faixa TQG, uma colaboração com Shakira que propõe acerto de contas aos seus ex-companheiros. O projeto também venceu Grammy Latino na categoria Álbum do Ano, a mais importante da noite.

A consagração de Karol G como uma das maiores estrelas da música latina foi consolidada com esta turnê e o sucesso de seu álbum. A cantora agradeceu aos fãs pela incrível jornada e prometeu voltar com novas músicas e performances ainda mais impressionantes.

Para aqueles que ainda não ouviram o álbum, MAÑANA SERÁ BONITO está disponível em todas as plataformas de música. A obra reflete a evolução artística de Karol G e sua capacidade de se conectar profundamente com seu público.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis