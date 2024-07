The Weeknd divulga teaser de nova era com música inédita - (crédito: TMJBrazil)

The Weeknd vem – e vem com TUDO, viu?

Na tarde desta terça-feira (23), o cantor e compositor canadense atiçou o público ao divulgar um teaser todo conceitual e alucinante de sua nova era nas redes sociais. O vídeo, repleto de simbolismos e uma estética marcante, dá uma prévia do que os fãs podem esperar de seu próximo projeto.

O que mais chama a atenção no material é a música de fundo, facilmente identificada como Hold Your Heart devido à demo que, em 2020, vazou na internet e conquistou os fãs. A sonoridade da faixa, combinada com a poderosa voz de The Weeknd, já está gerando grande expectativa entre os admiradores do artista, que aguardam ansiosamente pelo lançamento oficial.

Nas imagens do teaser, um garotinho, que já apareceu em outras prévias e que deve representar o artista em sua infância, encara um universo de situações surreais. A narrativa visual, rica em simbolismos, parece explorar temas profundos e introspectivos, prometendo uma jornada emocional para os espectadores.

Na legenda que acompanha o teaser, The Weeknd deixa uma mensagem misteriosa: “Quando você olha para o abismo por tempo suficiente, o abismo também olha para você…”. Esta frase enigmática sugere que a nova era do artista pode abordar questões existenciais e psicológicas, convidando os fãs a refletirem sobre seus próprios abismos pessoais.

when you gaze long enough into the abyss, the abyss gazes also into you… pic.twitter.com/1qfmE7UMIG — Abel Tesfaye (@theweeknd) July 23, 2024

The Weeknd Prepara Retorno ao Brasil com Show em São Paulo

Além das novidades musicais, The Weeknd volta ao Brasil em pouquíssimos meses. Ele se apresenta no estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 7 de setembro. Este será um dos shows mais aguardados do ano, e os ingressos já estão quase esgotados, refletindo a enorme popularidade do artista no país.

Os fãs brasileiros estão em êxtase com a notícia da performance, especialmente após a longa pausa nos eventos ao vivo causada pela pandemia. Este retorno promete ser grandioso, com uma produção de alta qualidade e um setlist recheado de hits que marcaram a carreira de The Weeknd.

Desde o lançamento de seu último álbum, After Hours, The Weeknd tem se consolidado cada vez mais como um dos artistas mais influentes da música pop e R&B contemporânea. Canções como Blinding Lights e Save Your Tears dominaram as paradas de sucesso e receberam aclamação da crítica, aumentando ainda mais a expectativa para seus próximos lançamentos.

A nova era do artista, como sugerido pelo teaser, deve continuar essa trajetória de inovação e impacto cultural. A música Hold Your Heart, destacada no vídeo, promete ser mais um marco em sua discografia, explorando novas sonoridades e temas complexos.

Para aqueles que ainda não garantiram seus ingressos para o show no Morumbi, é melhor correr, pois a procura está altíssima e os lugares são limitados. A performance promete ser uma experiência inesquecível, celebrando tanto os sucessos passados quanto as novas criações de um artista que nunca deixa de evoluir e encantar seu público.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis