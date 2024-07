4 livros com histórias infantis sobre os avós

Em 26 de julho é celebrado como o Dia dos Avós, uma data dedicada a homenagear essas figuras tão especiais e carinhosas em nossas vidas. Isso porque eles desempenham um papel fundamental, especialmente na vida das crianças, oferecendo amor, sabedoria e apoio incondicional.

Os avós são fontes de histórias, conselhos e brincadeiras, contribuindo de maneira significativa para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Além disso, também ocupam um papel importante na criação dos netos e, por vezes, acabam se tornando parte essencial da infância deles.

Nesse cenário, vale refletir sobre a parentalidade, que por definição é a função exercida por qualquer adulto considerado responsável legal de uma criança ou de um adolescente. Mais do que englobar a maternidade e a paternidade biológicas, a função parental é garantir o desenvolvimento amplo das crianças e dos adolescentes e, no Brasil, essa função vem sendo cada vez mais ocupada pelas avós e pelos avôs.

“A figura dos avós, que vivem em um lugar diferente dos netos e que cuidam de forma esporádica deles, está cada vez mais escassa. A realidade é que para que os pais sigam atuantes no mercado de trabalho, é cada vez mais comum que sejam os avós a exercer a parentalidade de forma quase compulsória”, diz Sarah Helena, psicóloga e curadora de Leiturinha.

Muitos significados de avós

Com isso, ser avó ou avô pode ter muitos significados, de acordo com Sarah Helena. “Dependendo da subjetividade e da particularidade de cada um, da região em que se vive, da cultura em que se está inserido, da composição familiar, da situação econômica e muitos outros aspectos”, explica a psicóloga.

Assim como os avós podem assumir a parentalidade de maneira total ou complementar em relação aos pais, há pessoas que também podem representar uma referência de avô ou avó sem que, necessariamente, tenham laços sanguíneos com a criança ou com o adolescente.

Livros infantis sobre avós

Para homenagear avós e avôs, consanguíneos ou de coração, Sarah Helena indica 4 livros que tratam do tema para ler com as crianças. A psicóloga reforça que leituras como essas são essenciais para a vida e, quando feitas junto a pessoas especiais, transformam ainda mais essa experiência.

“Quando um avô conta uma história para um neto, lhe dá um presente: uma memória que, por mais inventada que seja, passa a fazer parte de si e de sua história e identidade, garantindo a preservação da memória de toda nossa cultura – somos todos netos de alguém”, reforça.

1. VovôLidô e o sumiço das rosquinhas – Original Leiturinha

“VovôLidô e o sumiço das rosquinhas” narra um avô como um super-herói (Imagem: Divulgação | Original Leiturinha)

Ao contar a história de quatro irmãos e de um super-herói, o VovôLidô, o livro estimula a criatividade e a imaginação das crianças. Além disso, a obra de Tino Freitas destaca o quanto é especial manter a cumplicidade em família, nos momentos divertidos e nos difíceis.

Ao narrar um avô como um super-herói, o livro consolida a relação com os netos como parte importante da trajetória de uma criança. “Seja como for, a presença dos avós na vida das crianças e dos adolescentes é garantir a eles o acesso à sua própria história, sua origem, seus valores, entre outros”, destaca Sarah Helena.

2. Trançando o amor

“Trançando o amor” mostra o ritual de cuidados com os cabelos de Conceicinha (Imagem: Divulgação | Original Leiturinha)

O livro de Lorrane Fortunato conta a história de Conceicinha, uma menina que adora o ritual semanal que tem em família: trançar o cabelo. Não se trata só de um penteado, pois toda semana sua avó e sua mãe criam um ritual de cuidados, e isso gera nela os sentimentos de acolhimento e de alegria que ainda estão sendo identificados, nomeados por ela. Na obra, é possível aprender sobre ancestralidade e pertencimento com relação aos povos.

3. O short azul do meu avô

Em “O short azul do meu avô”, Cissinha busca descobrir a história do short do avô (Imagem: Divulgação | Original Leiturinha)

O livro, escrito por Simone Mota e ilustrado por Valentina Fraiz, acompanha Cissinha e sua família. Eles mantêm a tradição de se reunirem depois do almoço de domingo para contar histórias. Cissinha fica incomodada, pois há uma que desejava muito de saber e que ninguém nunca contou: a história do short azul do bisavô Sebastião. Até que um dia, ela resolve por si só tentar encontrar esse tesouro e descobrir tudo sobre ele.

4. Tiquim e Trovão – Original Leiturinha

“Tiquim e Trovão” conta a história de um garoto com o cavalo de sua avó (Imagem: Divulgação | Original Leiturinha)

No livro, escrito por Tiago de Melo Andrade e ilustrado por Lumina Pirilampus, é possível conhecer Tiquim, um menino que mora na fazenda. Sua avó, quando menina, ganhou de presente do pai um cavalo chamado Trovão, que ficou conhecido no país por ter sido atingido por um raio e sobrevivido. A história acompanha Tiquim em suas aventuras no começo de um ano letivo em uma escola nova.

Por Luana Silva dos Anjos