"É um Musical Distópico", diz diretor do Festival de Veneza sobre "Coringa 2"

O diretor artístico do Festival de Cinema de Veneza, Alberto Barbera, revelou detalhes intrigantes sobre o aguardado filme Coringa: Delírio a Dois, durante uma entrevista ao Deadline após a divulgação da lista de filmes que concorrerão ao Leão de Ouro em 2024.

Barbera compartilhou suas impressões sobre a sequência do aclamado “Coringa“, dirigido por Todd Phillips e estrelado por Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Segundo o diretor, Coringa 2 promete ser uma experiência completamente diferente do primeiro filme, surpreendendo tanto em termos de narrativa quanto de estilo.

Esse trailer de Coringa 2 é: “O CINEMA RESPIRA FORTE” pic.twitter.com/vxMp9xRXJJ — Jurandir Filho (@jurandirfilho) July 23, 2024

“É uma continuação da história, mas o filme é completamente diferente do primeiro. Se você espera a mesma obra em termos de violência, ficará surpreso. Quando o vi em Los Angeles, no início de fevereiro, éramos quatro ou cinco na sala de exibição, incluindo o roteirista Scott Silver [que assina o texto da franquia], e ficamos surpresos, ficamos de boca aberta no final da exibição. É um filme mais sombrio”, disse Barbera.

Ele ainda acrescentou, “É um musical distópico, ou algo do tipo. Acho que é um dos filmes mais ousados, corajosos e criativos do cinema norte-americano recente. E acho que isso realmente confirma Todd Phillips como um dos diretores mais criativos em atividade”.

O novo filme apresenta Coringa e Arlequina como os grandes astros de uma Gotham City reinventada pela mente conturbada dos personagens. A expectativa é alta, e o lançamento do trailer, marcado para 3 de outubro, já gerou grande burburinho entre os fãs.

Além de “Coringa 2”, outros grandes títulos estarão na competição

Além de “Coringa: Delírio a Dois“, o Festival de Veneza 2024 promete ser um evento memorável com uma seleção de filmes de renome mundial. Entre os destaques está o novo filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello.

A produção brasileira, ainda sem título divulgado, está entre os favoritos da crítica. Salles, conhecido por seu trabalho em Central do Brasil e Diários de Motocicleta, traz uma narrativa envolvente e emocional que promete conquistar o público e os jurados do festival.

Outros filmes que estarão em destaque incluem Queer, uma produção que explora questões de identidade e aceitação, e The Room Next Door, um suspense psicológico que tem sido amplamente aguardado por críticos e cinéfilos.

A lista completa de filmes concorrentes foi divulgada nesta terça-feira (23), e inclui uma variedade de gêneros e estilos, refletindo a diversidade e a riqueza do cinema contemporâneo. O Festival de Veneza, um dos mais prestigiados eventos cinematográficos do mundo, continua a ser um palco importante para a estreia de filmes inovadores e impactantes.

A expectativa é alta para a estreia dos filmes e para a cerimônia de premiação, onde os melhores da indústria serão reconhecidos por suas contribuições excepcionais ao cinema.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis