7 atividades para fazer em Nevados de Chillán

O inverno chegou à América do Sul e, enquanto algumas pessoas planejam viagens a lugares mais quentes para fugir do frio, outras preferem desfrutar do máximo que a estação tem a oferecer. Nessa época do ano, brasileiros se deslocam em grande quantidade para os países próximos, como Argentina e Chile, em busca do que temos de forma bem limitada no nosso país: neve.

Com exceção de algumas cidades no sul do país, onde a neve é mais para fotografar e não chega a cair em abundância para propiciar a prática de esportes “gelados”, nosso país tropical não propicia o ambiente adequado para uma vivência de inverno tão típica como em outras localidades do continente sul-americano.

Nevados de Chillán

O Nevados de Chillán, situado na deslumbrante Cordilheira dos Andes, é um dos destinos mais cobiçados para os amantes de esportes de inverno e atividades ao ar livre no Chile. Este resort de montanha combina luxo, conforto e uma ampla gama de atividades em um cenário magnífico.

Tanto para os entusiastas quanto para aqueles que desejam aprender esportes de inverno, Nevados de Chillán, no Chile, oferece uma variedade de pistas de esqui e snowboard, adequadas para todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até experts. O resort possui também escolas de esqui e snowboard com instrutores experientes, além de aluguel de equipamentos de alta qualidade.

Outro destaque do resort são as suas fontes termais naturais, onde os hóspedes podem relaxar e desfrutar das propriedades terapêuticas das águas minerais em meio a paisagens montanhosas impressionantes.

O local oferece atrativos também durante o verão, quando a área se transforma em um paraíso para os praticantes de mountain bike, caminhadas e cavalgadas, com trilhas que oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Porém, seu forte é realmente a temporada de inverno, que, neste ano, vai até 30 de setembro.

Valle Hermoso

O empreendimento conta com uma boa estrutura hoteleira que inclui dois hotéis (Nevados e Alto Nevados), além de um edifício no Valle Hermoso construído a partir de contêiners, com toda a infraestrutura e o conforto para até cinco pessoas, incluindo cozinha, televisão e sistema de aquecimento.

Localizado no Valle de las Trancas, o Valle Hermoso oferece uma combinação de piscinas termais, spa, apartamentos, áreas para piquenique, bar e restaurante. O cenário é complementado pela vista privilegiada da cordilheira, tornando a estadia ainda mais completa e agradável.

Jornada até Nevados de Chillán

A jornada de Santiago do Chile até Nevados de Chillán é uma aventura em si. A distância de quase 500 quilômetros pode ser percorrida em cerca de sete horas de carro, dependendo do número de paradas no caminho.

Para aqueles que preferem alternativas, há a opção de viajar de avião ou trem, embora ambos os meios de transporte exijam um deslocamento adicional até chegar ao destino. Apesar de a longa viagem ser um ponto desafiador, a recompensa ao chegar a Nevados de Chillán vale todo o esforço.

Três Marias é a mais longa pista de esqui da América do Sul (Imagem: Kathia Tamanaha | Shutterstock)

Atividades na região

1. Esqui e snowboard

A geografia privilegiada de Nevados de Chillán oferece um panorama espetacular e desafiador para os amantes de esqui e snowboard. O centro de esqui orgulha-se de possuir a mais longa pista de esqui da América do Sul, a Três Marias, com 13 km de extensão que atravessam paisagens fascinantes e descidas entre árvores e bosques milenares.

Esquiar na Três Marias é uma experiência única, com uma descida diversificada que combina diferentes tipos de terreno e vistas panorâmicas impressionantes. A pista é ideal tanto para esquiadores intermediários quanto avançados, oferecendo uma mistura de desafios técnicos e oportunidades para apreciar a beleza natural da região.

Nevados de Chillán possui uma extensa área esquiável com mais de 5 km², abrigando 23 pistas acessíveis por meio de 13 lifts. As pistas são classificadas em 22% para iniciantes, 41% para intermediários, 31% para avançados e 6% para experts. Para os que buscam mais emoção, há pistas iluminadas uma noite por semana, proporcionando horas extras de desafio.

2. Águas termais

Durante a temporada de neve, as pistas de esqui são, sem dúvida, a principal atração da região. No entanto, as piscinas de águas termais também atraem muitos visitantes. Essas piscinas ao ar livre oferecem um contraste fascinante entre o frio ambiente e as águas, proporcionando uma experiência relaxante e revigorante.

O Parque de Águas Termais é uma atração imperdível, com quatro piscinas termais ao ar livre, cada uma com diferentes tamanhos e temperaturas que variam de 27?°C a 65?°C. O parque também oferece saunas a vapor e um bar com uma extensa carta de vinhos e aperitivos.

3. Trekking

Para os entusiastas de aventuras na neve, os passeios de trekking são imperdíveis. Equipados com calçados especiais para caminhar na neve, os visitantes podem explorar a região sob a orientação de guias experientes que garantem a segurança e o conhecimento profundo dos caminhos.

4. Aventuras nas alturas

O teleférico proporciona um passeio que dura cerca de 40 minutos entre ida e volta e oferece uma vista única e privilegiada da região. Já para quem procura adrenalina, uma opção é a tirolesa. Com o mesmo tíquete, é possível se aventurar 12 vezes por dia nos cabos de aço.

5. Snowmobile

Dentre tantas atividades que são possíveis de realizar ali, um passeio de motos de neve, em que o visitante pode desfrutar de uma maravilhosa viagem a toda velocidade, é um dos mais procurados. Os passeios têm duração de 15 a 60 minutos.

6. Atividades infantis

Quem viaja com os pequenos não precisa se preocupar, já que, no Nevados do Chillán, há dois espaços exclusivos para eles: o Jardim de Nieve, para as crianças de 3 a 6 anos, e o Mountain Park, para quem tem entre 6 e 12 anos. Os menores podem entrar em contato com a neve e participar de atividades supervisionadas, enquanto os maiorezinhos participam de workshops divertidos e competições de esqui.

7. Gastronomia

Os amantes de vinho encontrarão na região excelentes oportunidades para degustação e compra de garrafas. Um destaque é a La Cava de La Montaña, onde a experiência de degustação se torna memorável. Este estabelecimento oferece uma seleção refinada de vinhos, que satisfaz até os paladares mais exigentes.

Para uma refeição excepcional, o Bar e Restaurante Steakhouse no Valle de Las Trancas é a escolha perfeita. Conhecido pela qualidade de suas carnes, este estabelecimento proporciona uma experiência gastronômica inigualável, complementada pelo ambiente acolhedor e serviço impecável.

Por Cláudia Costa e Márcio Dadalti – revista Qual Viagem