Roberto Carlos deve se despedir de especiais na TV Globo em 2025

Com um contrato de R$ 15 milhões anuais que não teria sido renovado, o rei Roberto Carlos deve aposentar seu tradicional especial de fim de ano na TV Globo. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do portal Observatório da TV.

A ideia da emissora, em comum acordo com o artista, seria oferecer uma mega despedida em 2025, ano em que o especial também celebrará seus 60 anos de existência. Por enquanto, nenhuma das partes envolvidas comentou a notícia.

Desde 1974, o especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo se tornou uma tradição querida pelos brasileiros, marcando presença nas noites de Natal com sua voz inconfundível e apresentações memoráveis.

O programa é mais do que um show, é um evento cultural que reúne famílias em torno da TV para celebrar a música e a vida do Rei. Sua despedida representa o fim de uma era, deixando um legado imensurável na história da televisão e da música no Brasil.

Sua habilidade de se reinventar ao longo dos anos, colaborando com artistas de diferentes estilos e gerações, é uma prova de seu talento e relevância contínuos. Em 2023, por exemplo, Roberto Carlos mostrou sua versatilidade ao cantar com jovens nomes do pop, como Luísa Sonza. Juntos, eles interpretaram uma versão da faixa Chico, destacando a habilidade do Rei de se adaptar a novos estilos musicais sem perder sua essência.

Além de Sonza, os cantores Ana Castela, Mumuzinho e Fábio Junior também participaram da gravação, trazendo um toque de frescor e diversidade ao especial.

Nesta semana, Roberto Carlos se encontrou com o renomado tenor italiano Andrea Bocelli, com quem gravou um videoclipe. O material deve ser exibido no fim do ano, durante a transmissão do especial de 2024, o 50º de sua trajetória. Este encontro promete ser um dos momentos mais emocionantes do especial, unindo duas grandes vozes da música mundial em uma celebração única.

Apesar da iminente despedida dos especiais na TV Globo, Roberto Carlos não planeja se afastar dos palcos e estúdios. Ele continua ativo e empenhado em criar novas músicas e realizar shows. O anúncio da despedida abre espaço para novas possibilidades e projetos que certamente continuarão a enriquecer sua já impressionante carreira.

Amor, Respeito e Memórias Inesquecíveis

Roberto Carlos sempre transmitiu em suas músicas mensagens de amor, respeito e compreensão. Sua carreira é um exemplo de como a música pode unir pessoas e transcender gerações. Momentos icônicos, como a emocionante performance de Amigo ao lado de Erasmo Carlos, seu parceiro de longa data, e o dueto com Maria Bethânia na inesquecível Amor Perfeito, permanecem vivos na memória de milhões de brasileiros.

Seu especial de fim de ano não é apenas um show, mas uma tradição que celebra a união familiar e a esperança renovada a cada Natal. Relembrar apresentações como Jesus Cristo, onde Roberto cantava com a energia de um jovem, e a serenidade de Nossa Senhora, que sempre tocava os corações com uma mensagem de fé e devoção, traz à tona o impacto duradouro que ele teve na vida de tantos.

Agora, ao se despedir desse capítulo na TV Globo, Roberto Carlos deixa um legado de amor e respeito que transcende a tela. Sua música continuará a ser uma trilha sonora para momentos especiais e cotidianos, inspirando futuras gerações. Que sua jornada continue a ser guiada pelo amor e pelo respeito que ele sempre cantou, e que suas memórias musicais permaneçam eternas em nossos corações.

Roberto Carlos deixa um legado eterno, celebrando sua trajetória com amor e respeito. Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis