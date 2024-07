“Quarteto Fantástico” o novo elenco surge unido pela primeira vez

Pedro Pascal fez a alegria dos fãs nesta quinta-feira (25) ao postar a primeira foto dos bastidores da novíssima versão de Quarteto Fantástico. A foto é nada menos do que épica!

Nela, Pedro Pascal, que será o Sr. Fantástico, aparece ao lado de Vanessa Kirby, nossa futura Mulher Invisível, Joseph Quinn, que vai incendiar as telas como o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach, que promete arrasar como o Coisa. Ah, e não podemos esquecer do diretor Matt Shakman, o gênio por trás de WandaVision, que está orquestrando toda essa maravilha.

“Nossa primeira missão“, escreveu o astro de The Last Of Us.

A foto foi tirada em uma academia, com vários aparelhos e pesos ao fundo. O que será que eles estão fazendo juntos? Muitas perguntas, poucas respostas, mas a expectativa só aumenta!

O filme tem estreia marcada para daqui a um ano, em 25 de julho de 2025. O tempo está voando! O roteiro, a cargo de Josh Friedman, famoso pelos filmes da franquia Avatar, promete uma narrativa empolgante.

Em junho, Kevin Feige, o chefão da Marvel, revelou que o novo filme da franquia será ambientado na década de 1960 e não será parte do MCU atual, onde coexistem Capitã Marvel, Pantera Negra e Capitão América, entre outros.

A escolha do elenco tem gerado bastante entusiasmo e expectativa. Pedro Pascal, conhecido por seu papel icônico em The Mandalorian e The Last Of Us, traz uma presença magnética e um talento inegável ao papel de Sr. Fantástico.

Vanessa Kirby, que conquistou corações com suas atuações em The Crown e Missão Impossível: Efeito Fallout, é a escolha perfeita para a Mulher Invisível, combinando graça e força. Joseph Quinn, que ganhou destaque em Stranger Things, está preparado para trazer um toque de energia e juventude ao papel de Tocha Humana. Ebon Moss-Bachrach, conhecido por suas atuações em Girls e The Punisher, promete dar vida ao complexo e poderoso Coisa.

Mas não é só o novo Quarteto Fantástico que está chamando atenção. O retorno do diretor Matt Shakman, que recebeu aclamação da crítica por WandaVision, sugere que podemos esperar uma abordagem criativa e inovadora para a franquia. Shakman é conhecido por sua capacidade de misturar elementos de drama e humor, criando narrativas envolventes que ressoam com o público.

Com ele no comando, é seguro dizer que o novo filme do Quarteto Fantástico será tanto um espetáculo visual quanto uma experiência emocional profunda.

O futuro do Quarteto Fantástico e o legado da Marvel

Com o novo filme ambientado na década de 1960, a Marvel está claramente buscando explorar novas direções narrativas. Esta decisão permite uma exploração mais rica do contexto histórico e social da época, oferecendo uma nova camada de profundidade aos personagens e suas histórias.

O período dos anos 60 foi marcado por grandes mudanças culturais e científicas, o que pode fornecer um pano de fundo interessante para os super-heróis do Quarteto Fantástico.

Além disso, ambientar o filme fora do MCU atual permite que os cineastas tenham mais liberdade criativa. Eles não precisam se preocupar em alinhar a história com os eventos e personagens de outros filmes do MCU, permitindo uma narrativa mais focada e coesa. Isso também dá aos fãs uma oportunidade de ver uma nova visão dos personagens que eles conhecem e amam.

O legado do Quarteto Fantástico na Marvel é inegável. Como uma das equipes de super-heróis mais antigas e icônicas, eles têm um lugar especial no coração dos fãs. A nova iteração do Quarteto Fantástico tem o potencial de reavivar esse legado, trazendo novos fãs para a franquia enquanto satisfaz os antigos. Com um elenco talentoso, um diretor inovador e uma narrativa ambientada em uma época fascinante, o futuro do Quarteto Fantástico parece brilhante.

À medida que nos aproximamos da estreia em 2025, a expectativa só aumenta. O novo elenco e a abordagem única prometem um filme que não só honra o legado do Quarteto Fantástico, mas também leva a franquia a novos e emocionantes territórios. Esta nova era para os heróis é um lembrete de que, independentemente de quanto tempo passe, o amor e o respeito pelos clássicos da Marvel continuam fortes.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis