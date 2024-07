“Hello World” promete ser o hino das Olimpíadas de Paris 2024

Prepare-se para sentir a vibração olímpica!

A música Hello World que promete ser o hino das Olimpíadas de Paris 2024 já está no ar, e é um verdadeiro espetáculo! Lançada na quinta-feira (25 de julho), a canção é uma colaboração brilhante entre o gênio musical Ryan Tedder, a diva pop Gwen Stefani e o talentoso Anderson .Paak. E adivinha? Ela já está disponível nas principais plataformas de streaming.

A música, que chega como uma celebração global dos Jogos Olímpicos, também vem acompanhada de um videoclipe cheio de energia. No vídeo, Gwen e Anderson se jogam na dança em frente aos icônicos cinco anéis olímpicos, intercalados com cenas emocionantes de Olimpíadas passadas.

Hello World não só será um destaque durante os Jogos Olímpicos de Paris, como também está prevista para fazer ondas em futuras competições olímpicas. A música e o videoclipe foram elaborados com um carinho especial para refletir a grandeza dos Jogos e a união global que eles representam.

Enquanto os Jogos Olímpicos se aproximam, Hello World promete ser a trilha sonora perfeita para acompanhar a emoção das competições e as histórias inspiradoras dos atletas. A expectativa é que a música se torne um hino de celebração e motivação, levando a magia das Olimpíadas a novos patamares.

Então, se você ainda não ouviu Hello World, não perca mais tempo! Sintonize.

Bastidores e criações

A jornada para criar Hello World começou com uma conversa animada entre Josh Burke, da equipe de marketing cultural, e Brian Monaco, da Sony Music Publishing. Eles decidiram que era hora de criar uma música que não fosse apenas um jingle de marca, mas algo que realmente capturasse o espírito dos Jogos e se conectasse com o público global.

Foi então que Ryan Tedder entrou em cena. Conhecido por seu talento inigualável e sucessos anteriores, Tedder foi chamado para dar vida a essa visão musical. Não é todo dia que você tem a chance de escrever para os Jogos Olímpicos. É um sonho realizado e espero que a música inspire e eleve todos que a ouvirem, compartilha Tedder.

A escolha dos artistas para a faixa também foi meticulosa. Gwen Stefani e Anderson .Paak foram escolhidos pela sua energia contagiante e vozes únicas. A química entre eles é palpável, e a combinação com Tedder resultou em uma música que promete fazer história.

“A energia de Gwen e Anderson juntos é inegável. É um verdadeiro tributo à diversidade musical e ao espírito olímpico”, comenta Burke.

Com a energia vibrante de Hello World para embalar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a celebração da unidade e do espírito esportivo global promete ser mais inesquecível do que nunca.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis