SEVENTEEN anuncia turnê mundial ‘Right Here’ e filme do show

Prepare-se para um turbilhão de energia e emoção, porque o SEVENTEEN está pronto para conquistar o mundo com sua turnê global Right Here em 2024!

Na quarta-feira (24 de julho), o fenômeno do K-pop, SEVENTEEN, anunciou que está se preparando para uma turnê mundial que promete ser épica. O grupo, que arrasa com seus 13 membros talentosos, está se lançando em uma jornada musical que levará seus shows eletrizantes para os EUA, Coreia do Sul, várias partes da Ásia e Japão!

Embora os detalhes específicos, como datas e locais, ainda estejam guardados a sete chaves, um teaser empolgante de 15 segundos deixou os fãs animados, prometendo que a festa começará em outubro. Isso mesmo, o outono vai ser quente com os shows da turnê Right Here.

E não é só isso – esta turnê será a sequência da bem-sucedida turnê Follow Again, que levou o SEVENTEEN por toda a Ásia de julho de 2023 a abril de 2024. O grand finale foi um show triunfante no Estádio da Copa do Mundo de Seul, que não só deixou os fãs eufóricos, mas também marcou o lançamento do álbum 17 Is Right Here – um best-of com 33 faixas que está bombando nas paradas!

E para adicionar mais emoção ao pacote, SEVENTEEN está trazendo para os fãs uma experiência cinematográfica imperdível. O filme do show SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW AGAIN TO CINEMAS está chegando aos cinemas em 21 de agosto.

Enquanto a turnê mundial e o filme são motivos de celebração, o grupo também está respondendo a algumas notícias curiosas. Recentemente, o cantor e produtor do SEVENTEEN, WOOZI, enfrentou rumores de que o grupo estaria usando inteligência artificial para criar suas músicas.

Em uma declaração esclarecedora, WOOZI garantiu que todas as músicas do SEVENTEEN são escritas e compostas por criadores humanos. No entanto, ele revelou que tem experimentado escrever letras com o auxílio da IA – uma inovação interessante que pode vir a moldar o futuro da música!

Com tudo isso, os CARATs (fãs do SEVENTEEN) têm muito para se empolgar. A turnê Right Here promete ser um marco na carreira do grupo, e o filme do show é uma oportunidade de ouro para ver a energia vibrante do SEVENTEEN em grande estilo.

Então, marque seus calendários, compre seus ingressos e prepare-se para uma experiência musical inesquecível com SEVENTEEN!

Conexão com os fãs

Os fãs podem esperar desde encontros virtuais até conteúdo bônus, que permitirá um mergulho mais profundo no universo SEVENTEEN. O grupo tem um histórico de valorizar seus seguidores, e essa nova fase promete trazer ainda mais oportunidades para que os CARATs se sintam parte da jornada. Prepare-se para surpresas e momentos especiais que vão além dos shows e do filme!

Além disso, SEVENTEEN está aproveitando a turnê para se envolver em várias iniciativas de caridade e responsabilidade social. O grupo está colaborando com organizações locais nas cidades que visitarão, usando sua plataforma para apoiar causas importantes e criar um impacto positivo. Essa abordagem não só demonstra o compromisso do grupo com seus fãs, mas também com o mundo ao seu redor.

Com SEVENTEEN liderando o palco e a telona, 2024 promete ser um ano inesquecível para todos os amantes de K-pop.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis