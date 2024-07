“Praise” música cristã alcança 20 semanas no topo

Em uma conquista notável no mundo da música cristã, Praise, do Elevation Worship, chegou à impressionante marca de 20 semanas consecutivas no primeiro lugar da parada Hot Christian Songs da Billboard.

Lançada em março, Praise tem cativado o público com sua mensagem inspiradora e poderosa. Coautores da música, Brandon Lake e Chris Brown, juntamente com Chandler Moore, Pat Barrett, Cody Carnes e Steven Furtick, têm celebrado o impacto duradouro da faixa.

Em uma declaração à Billboard, Brown expressou a gratidão do grupo: “Estamos impressionados com o que Deus fez com ‘Praise’ e somos gratos a todos que fizeram streaming, sintonizaram e compartilharam a música. Esperamos que seja um ótimo lembrete de todos os motivos para louvar a Deus, não apenas pelo que Ele fez, mas por quem Ele é.”

O sucesso contínuo de Praise reflete a profunda conexão que a música tem com seus ouvintes e sua relevância na adoração cristã moderna.

A faixa foi impulsionada por um sólido desempenho nas áreas de streaming, airplay e vendas, conforme registrado pela Luminate. Com 7,4 milhões de impressões de airplay do público, 3,4 milhões de streams oficiais nos EUA e 1.000 downloads vendidos entre 12 e 18 de julho, a música mantém uma presença dominante nas paradas.

Enquanto Praise continua a brilhar no topo das paradas, Brandon Lake também está celebrando uma conquista pessoal significativa. Com Praise, Lake se torna o segundo artista a conquistar dois singles no Hot Christian Songs com pelo menos 20 semanas no topo.

Seu primeiro sucesso foi o single solo Gratitude, que também dominou as paradas por um período prolongado. Lauren Daigle é a única outra artista a ter um feito semelhante, com seus hits You Say e Thank God I Do.

A trajetória de Brandon Lake é um testemunho do impacto duradouro que ele está tendo na música cristã contemporânea. Sua habilidade de criar músicas que tocam profundamente os corações dos ouvintes e sua consistência em manter-se relevante são evidências de seu talento e dedicação à sua arte.

Músicas cristãs mais tocadas: mais tempo em primeiro lugar

You Say – Lauren Daigle (Desde julho de 2018)

Oceans (Where Feet May Fail) – Hillsong United (Desde junho de 2013)

Que Nome Lindo – Hillsong Worship (Desde fevereiro de 2017)

Gratidão – Brandon Lake (Desde fevereiro de 2022)

Something in the Water – Carrie Underwood (Desde outubro de 2014)

Em Nome de Jesus (Deus do Possível) – Katy Nichole (Desde março de 2022)

Palavra de Deus Fala – MercyMe (Desde agosto de 2003)

Louvor – Elevation Worship, Brandon Lake, Chris Brown, Chandler Moore (Desde julho de 2024)

Graças a Deus que Sim – Lauren Daigle (Desde maio de 2023)

A influência duradoura de ‘Praise’

A longevidade de Praise nas paradas é uma prova da ressonância contínua da música. A faixa não apenas reflete o sucesso comercial, mas também destaca a influência crescente do Elevation Worship na cena musical cristã global. A capacidade da música de manter seu apelo e relevância ao longo de 20 semanas demonstra a força da mensagem e a qualidade da produção.

Em um momento em que a música cristã está se tornando cada vez mais diversificada e globalizada, Praise se destaca como um farol de adoração e esperança. A faixa continua a inspirar e a mobilizar comunidades ao redor do mundo, reforçando a importância da adoração e do louvor em tempos modernos.

Enquanto Praise continua sua jornada triunfante, os fãs do Elevation Worship podem se preparar para mais surpresas e momentos emocionantes à medida que o grupo segue impactando o mundo com sua música e mensagem.

