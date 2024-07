Ídolos do K-pop: Apple TV+ anuncia série documental sobre artistas sul-coreanos

Nesta sexta-feira (26), a Apple TV+ anunciou que irá lançar um documentário sobre ídolos do k-pop. Com estreia prevista para 30 de agosto, a produção vai contar com seis episódios exclusivos no streaming.

Intitulado “Ídolos do K-pop”, a série documental irá acompanhar a trajetória de alguns grupos, como Cravity e Blackswan, além da solista Jessi. O objetivo é mostrar a realidade altamente competitiva na indústria musical sul-coreana.

“Ao longo de seis episódios, a série segue as superestrelas através de desafios e triunfos enquanto rompem barreiras culturais e musicais no K-pop com paixão, criatividade e determinação, enquanto perseguem seus sonhos”, diz a sinopse oficial.

Como mencionado, uma das artistas que os fãs do k-pop poderão acompanhar é a solista Jessi. Nascida nos Estados Unidos, ela foi morar na Coreia do Sul quando tinha 15 anos. A rapper ganhou fama com hits como “NUNU NANA”, “ZOOM” e “Don’t Touch Me”.

Já o grupo Cravity, composto por nove membros – Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung e Seongmin, foram formados pela empresa Starship Entertainment, onde lançaram alguns hits como “Flame” e “Break All The Rules”.

Blackswan, também presente no documentário, é formado por Fatou, Leia, Gabi, Sriya e NVee. O girlgroup da DR Music tem se destacado na indústria musical com os hits “Pop Pop Pop” e “Dr. Feel Good”.

“Ídolos do K-pop” é um projeto produzido por Jay Peterson e Todd Lubin, que também estiveram envolvidos no documentário da cantora Billie Eilish, intitulado “The World’s a Little Blurry”, que também está disponível na plataforma da Apple TV+.

Confira o teaser:

K-pop, fenômeno mundial

Com uma combinação de música, imagem e performance, o k-pop é um gênero musical que disparou entre o gosto dos jovens. Com o crescimento na indústria, vários artistas alcançaram imenso sucesso nas plataformas digitais, além de bilhões de visualizações com os seus clipes no YouTube.

É possível identificar diferentes estilos em hits de k-pop, desde o rock até um pouquinho de latinidade e bossa nova, por exemplo. Outros estilos que dominam o gênero é o pop, hip hop e dance.