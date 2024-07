Halsey fala sobre suas lutas pessoais no videoclipe de “Lucky”

Halsey lança o novo videoclipe da música Lucky! Prepare-se para uma viagem emocionante no tempo e no espaço pessoal da popstar.

A cantora não só presta uma homenagem poderosa a Britney Spears, como também expõe suas próprias batalhas de forma comovente e autêntica.

O single Lucky chegou às plataformas de streaming à meia-noite de sexta-feira (26 de julho), marcando uma nova era na carreira de Halsey. A faixa é uma releitura do icônico hit de 2000 de Britney Spears, que conquistou corações e mentes no início do milênio.

Mas não para por aí! O videoclipe, dirigido por Gia Coppola, mergulha em uma estética inspirada nos anos 2000 e oferece um olhar profundo sobre o lado sombrio da fama e das lutas pessoais.



No vídeo, Halsey se transforma em um ícone pop semelhante a Spears, com uma garotinha adorando pôsteres dela em seu quarto.

Mas a história vai além da fachada glamourosa, a artista enfrenta problemas pessoais e de saúde, refletindo suas próprias experiências com o lúpus e o distúrbio raro de células T, revelados publicamente em junho. Além disso, a dor de uma separação e a jornada de ser mãe solteira são reveladas com sinceridade.

Com versos que falam diretamente de suas lutas, como “Raspei a cabeça quatro vezes porque eu queria / E então fiz isso mais uma vez porque fiquei doente”, Halsey nos dá um vislumbre de sua verdade crua. A música também faz uma homenagem à faixa Angel of Mine de Monica, um sucesso de 1998, adicionando uma camada extra de nostalgia e profundidade emocional.

O clipe não economiza na emoção, Halsey usa um body de cristal em uma referência ao icônico visual Toxic de Spears e, mais tarde, revela sua cabeça raspada enquanto recebe tratamento intravenoso. No final, um momento simbólico mostra Halsey ao lado da garotinha, representando uma conexão entre o ídolo e a fã, envolto em uma aura de esperança e compreensão.

Em uma postagem no Instagram, Halsey compartilhou que o processo de criação foi desafiador, mas gratificante. “Incorporar tantas emoções conflitantes em poucos minutos foi realmente desafiador”, escreveu ela. “Essa campanha foi divertida porque eu QUERO me divertir, mas fiz muitas dessas artes quando estava sofrendo.”

Sobre sua decisão de homenagear Spears, Halsey expressou sua gratidão e conexão pessoal com a música. “Eu me lembro da primeira vez que ouvi ‘Lucky’ e isso me atingiu profundamente em uma idade em que eu não tinha ideia do que realmente significava a vida dela”, revelou. “Esse sentimento ainda ressoa muito comigo.”

Não perca a chance de assistir ao videoclipe original de Lucky e se emocionar com a jornada inspiradora de Halsey.

Halsey e seus desafios pessoais

A música Lucky reflete esses momentos difíceis, com letras que expressam a dor e a força de Halsey. Ela canta sobre raspar a cabeça, enfrentar tratamentos médicos e se tornar mãe solteira, tudo isso enquanto mantinha uma fachada de normalidade para o público. A honestidade crua nas letras de Lucky e a poderosa performance no videoclipe oferecem um vislumbre profundo na vida da artista, mostrando que, por trás da fama, há lutas reais e pessoais.

Este novo projeto não é apenas uma homenagem a Spears, mas também um meio para Halsey compartilhar suas experiências de vulnerabilidade e resiliência com seus fãs. A cantora tem sido uma defensora aberta da saúde mental e física, e Lucky é mais uma prova de seu compromisso em usar sua plataforma para falar sobre questões importantes e pessoais.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis