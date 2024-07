“Cidade de Deus”: Buscapé enfrenta nova guerra no trailer da série

Nesta quinta-feira (25), a Max revelou o aguardado trailer de sua nova série Cidade de Deus: A Luta Não Para, marcando o retorno do icônico personagem Buscapé, agora conhecido como Wilson. Este anúncio desperta grande expectativa, especialmente para aqueles que testemunharam o impacto do filme original lançado em 2002 e indicado a quatro Oscars.

Vinte anos após os eventos retratados no aclamado filme, encontramos Buscapé estabelecido como fotógrafo da imprensa. Seu retorno à comunidade de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o coloca no centro de um novo conflito pelo domínio do tráfico local, que ele começa a documentar meticulosamente através de suas lentes.

Esta premissa não só honra a essência do original, mas também promete uma exploração mais profunda das complexas realidades sociais e criminais que permeiam a comunidade.

O elenco robusto inclui Alexandre Rodrigues, Andreia Horta, Roberta Rodrigues, Kiko Marques, Edson Oliveira, Marcos Palmeira, Sabrina Rosa, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Thiago Martins e Otávio Linhares, trazendo uma mistura de veteranos e novos talentos para revitalizar a narrativa.

A presença de Fernando Meirelles, diretor do longa-metragem original, como produtor, adiciona uma camada de autenticidade e continuidade ao projeto.

Sob a direção de Aly Muritiba e com roteiros elaborados por Armando Praça, Renata Di Carmo, Estevão Ribeiro e Rodrigo Felha, a série promete uma abordagem cinematográfica e rigorosa, chefiada por Sérgio Machado. Esta equipe criativa é conhecida por sua capacidade de capturar a crueza e a beleza das histórias que contam, o que eleva as expectativas para esta produção.

Cidade de Deus: A Luta Não Para está programada para estrear com seis episódios no catálogo da Max a partir de 25 de agosto, aproximadamente 22 anos após o lançamento do filme original. A série não apenas convida os antigos fãs a revisitar um universo familiar, mas também oferece uma entrada para novos espectadores que desejam entender a continuidade desta narrativa poderosa e relevante.

Com a promessa de manter a intensidade e o realismo que tornaram o filme um clássico, a série deve se tornar um marco significativo na televisão brasileira e uma contribuição relevante para a discussão sobre violência urbana e jornalismo em comunidades marginalizadas.

Impacto cultural e social

Mais do que entretenimento, Cidade de Deus: A Luta Não Para é um comentário social poderoso que desafia os espectadores a confrontarem as realidades do tráfico de drogas e suas consequências. A série destaca as disparidades sociais e a luta diária dos moradores da comunidade, oferecendo uma reflexão profunda sobre as raízes da violência e a busca por uma vida melhor. Este aspecto torna a série não apenas uma continuação do filme, mas também uma peça relevante no contexto atual do Brasil.

VCS VIRAM ISSO?? vai sair em agosto a continuação de Cidade de Deus, vai ser em formato de serie pqpp to c uma expectativa do krl pic.twitter.com/KH7wNjFkq6 — puro.roxo 4?? (@lutherPr1nce) June 28, 2024

A série tem tudo para cativar tanto os antigos fãs do filme quanto um novo público, ansioso por histórias autênticas e impactantes. Prepare-se para mergulhar novamente na Cidade de Deus e acompanhar uma narrativa que promete ser tão emocionante quanto reveladora.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis