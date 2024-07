Kai Cenat faz flexões com Ice Spice no caminhão U-Haul - (crédito: TMJBrazil)

Quem disse que você precisa de um palco para criar um espetáculo?

Na quinta-feira (25 de julho), Kai Cenat e Ice Spice provaram que até o fundo de um caminhão U-Haul pode se transformar em um verdadeiro centro de entretenimento! A rapper Ice Spice decidiu celebrar o lançamento do seu álbum Y2K! de uma forma que só ela sabe, com uma transmissão ao vivo inusitada e muita diversão em Nova York.

Ice Spice, sempre com aquele estilo único, apareceu no U-Haul com uma corrente de borboleta brilhante e um agasalho Chanel cinza que, sinceramente, estava pedindo um lugar nas páginas de uma revista de moda.

Mas o verdadeiro show começou quando o duo resolveu fazer algo totalmente inesperado, flexões com Ice Spice nas costas de Kai Cenat.

Kai, com uma expressão que misturava dor e surpresa, caiu no chão. Ice Spice, sem perder a compostura, soltou uma risadinha e brincou: “Levanta logo, p–a. Achei que você era forte o suficiente para isso!”.

A diversão continuou quando Kai Cenat tentou fazer uma batida para Ice Spice improvisar um freestyle. Em vez de rimar, a rapper simplesmente se soltou e dançou ao ritmo da música. Ela riu e provocou, “Vocês gostaram do meu freestyle? Esse foi o meu freestyle mesmo!” Olha, se freestyle fosse dançar, Ice Spice estaria ganhando Grammy!

você perdeu a transmissão ao vivo no caminhão, não se preocupe! As melhores partes estão disponíveis online para você se divertir e dar boas risadas. A química entre Kai Cenat e Ice Spice, junto com o espírito irreverente e divertido da transmissão, faz com que você se sinta parte dessa celebração. Não perca a chance de conferir e dar boas risadas com essas duas estrelas!

O novo marco na carreira de Ice Spice

O álbum Y2K! chegou aos serviços de streaming e já está chamando a atenção com sua mistura vibrante de sons e colaborações de peso. Este é o álbum de estreia de Ice Spice e promete ser um marco em sua carreira, refletindo seu crescimento e inovação musical.



Y2K! é uma viagem sonora através das tendências do rap e da cultura pop dos anos 2000, trazendo uma vibe nostálgica com uma abordagem moderna. Com 10 faixas energéticas, o álbum é um coquetel de ritmos contagiantes e letras afiadíssimas que mostram o talento multifacetado da artista. Ice Spice explora temas variados, desde celebração e empoderamento até introspecção e vulnerabilidade, mantendo uma conexão autêntica com seus fãs.

O single principal, Deli, é um dos destaques do álbum, com um ritmo irresistível que já conquistou as paradas e se tornou um hino para muitos fãs. A produção de RIOTUSA dá um tom distintivo a essa faixa, e a combinação de beats cativantes com a voz inconfundível de Ice Spice promete manter todos na pista de dança.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis