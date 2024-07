Lady Gaga comemora participação na abertura das Olimpíadas

Lady Gaga abriu a cerimônia de abertura da Olimpíadas de Paris 2024, nesta sexta-feira (26). Às margens do Rio Sena, a cantora emocionou o público com uma performance em homenagem ao Can Can, dança tradicional francesa. Além disso, a artista também cantou o clássico Mon Truc en Plumes, da francesa Zizi Jeanmaire.

Em sua performance, Gaga entregou não só talento, como também look. Com um figurino desenhado pela Dior, ela se apresentou de preto, com penas e pompons rosas na escadaria inspirada na do Grand Palais.

Após sua apresentação, a artista estadunidense usou as redes sociais para agradecer os carinho do público e o convite para participar da abertura dos jogos. “Sinto-me completamente grata por ter sido convidado para abrir as Olimpíadas de Paris este ano. Também me sinto honrada por ter sido convidada pelo comité organizador dos Jogos Olímpicos a cantar uma canção francesa tão especial – uma canção para homenagear o povo francês e a sua tremenda história de arte, música e teatro”, iniciou.

“Embora eu não seja uma artista francesa, sempre senti uma conexão muito especial com o povo francês e com cantar em francês – eu não queria nada mais do que criar uma performance que aquecesse o coração da França, celebrasse a arte e a música francesas, e em uma ocasião tão importante lembrar a todos de uma das cidades mais mágicas do planeta: Paris”, acrescentou ela.

Por fim, a cantora agradeceu não só os comentários positivos em torno de sua apresentação, como também o público francês por ter a recebido tão bem no país. “E a todos na França, muito obrigado por me receberem em seu país para cantar em sua homenagem – é um presente que nunca esquecerei! Parabéns a todos os atletas que competem nos Jogos Olímpicos deste ano! É uma honra suprema cantar para você e torcer por vocês! Assistir aos Jogos Olímpicos sempre me faz chorar! Seu talento é inimaginável. Que os jogos comecem!”, finalizou.

Carreira de Lady Gaga

Lady Gaga é cantora, compositora e atriz. Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 2008, alcançando números impressionantes nas paradas musicais. Intitulado “The Fame”, o disco conta com vários hits conhecidos pelo público, como “Poker Face”, “Just Dance” e “Paparazzi”.

Conhecida por suas apresentações performáticas, Gaga se tornou um grande ícone pop. Além da carreira musical, ela também se dedica como atriz. A artista já atuou em “American Horror Story”, “Nasce Uma Estrela” – em que ganhou um Oscar –, entre outros sucessos.

Vale lembrar que Lady Gaga irá estrelar “Coringa: Delírio a Dois”, ao lado de Joaquin Phoenix. O ator retorna no papel de Arthur Fleck/Coringa, enquanto a cantora interpretará uma versão da Arlequina. A longa está previsto para chegar nos cinemas em 03 de outubro.

Confira a performance de Lady Gaga nas Olimpíadas: